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[ 19 марта]
Пьяный мужчина захватил заложницу на юго-западе Москвы
18 марта 2017 г. | Время публикации 10:45
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения захватил девушку на юго-западе Москвы, сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел в квартире 11 дома на Старобитцевской улице.

По сообщениям очевидцев, мужчина сильно пьян. По предварительным данным, мужчина поссорился с девушкой и привез ее к себе домой. Там он ее насильно удерживал и угрожал расправой. Прибывшие на место происшествия полицейские смогли уговорить мужчину открыть дверь в квартиру. Сотрудники опросили участников инцидента. В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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