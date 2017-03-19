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[ 19 марта]
На территории бывшего завода ЗИЛ в Москве произошел пожар
18 марта 2017 г. | Время публикации 14:44
Последние изменения 15:04
Рубрики: Происшествия, Городская инфраструктура
foto Фоторепортаж
В районе Новоданиловской набережной в Москве, на территории заброшенного здания бывшего Завода имени Лихачева в субботу произошло возгорание мусора, передает телеканал 360 со ссылкой на портал Nation News.

Информацию о пожаре изданию подтвердил источник в столичном управлении МЧС. Отмечается, что пострадавших в результате возгорания нет. По данным экстренных служб, пожар в заброшенном здании на территории 20 квадратных метров вызвал сильное задымление из-за битумных отложений. В настоящее время возгорание ликвидировано.
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Воскресенье, 19 марта 2017 г. // Последняя новость 18 марта 2017 г. 18:39
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