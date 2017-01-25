Механик получил 3,5 года колонии за гибель женщины в лифте "Алых парусов"





По версии следствия, с мая 2015 года по январь 2016 года электромеханик, "игнорируя служебные обязанности, ненадлежащим образом проводил работы по техническому обслуживанию и ремонту одного из лифтов, что повлекло за собой нештатную работу систем безопасности". В результате 14 января 2016 года в лифте провалился пол. Погибла 35-летняя Ирина Володина - дочь известного телевизионного диктора Евгения Кочергина.



Электромеханик был



В ходе шести комплексных судебных криминалистических экспертиз и судебно-медицинской экспертизы была установлена причинно-следственная связь между действиями Белоусова и произошедшей аварией. По данным следователей, электромеханик не выполнял нормативы обслуживания, ремонта и безопасной эксплуатации лифта.



Прокурор просил назначить Белоусову наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Судья постановила зачесть в срок наказания время, проведенное Белоусовым под стражей с 15 января 2016 года. Представитель потерпевшей заявил гражданские иски на общую сумму 3 миллиона рублей, сообщает ТАСС. Подсудимый вину не признал. Белоусов и его защита с исками не согласились. "Обжаловать приговор мы будем обязательно, потому как ничего общего с правосудием он не имеет", - заявил адвокат осужденного Алексей Васильев. Приговор в законную силу еще не вступил.



Хорошевский суд Москвы приговорил к 3,5 годам исправительной колонии общего режима электромеханика Алексея Белоусова по делу о гибели женщины в лифте жилого комплекса "Алые паруса" на Авиационной улице. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры . Белоусов работал в ООО "Лифтгарант", которое обеспечивало техническое обслуживание лифтов.По версии следствия, с мая 2015 года по январь 2016 года электромеханик, "игнорируя служебные обязанности, ненадлежащим образом проводил работы по техническому обслуживанию и ремонту одного из лифтов, что повлекло за собой нештатную работу систем безопасности". В результате 14 января 2016 года в лифте провалился пол. Погибла 35-летняя Ирина Володина - дочь известного телевизионного диктора Евгения Кочергина.Электромеханик был единственным обвиняемым по делу. Белоусову вменялось оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. РАПСИ напоминает, что Следственный комитет намеревался привлечь к уголовной ответственности "не только работника, чьи действия прямо привели к трагедии, но и лиц из числа его руководства, дело в отношении которых выделено в отдельное производство". Однако о задержании других фигурантов не сообщалось.В ходе шести комплексных судебных криминалистических экспертиз и судебно-медицинской экспертизы была установлена причинно-следственная связь между действиями Белоусова и произошедшей аварией. По данным следователей, электромеханик не выполнял нормативы обслуживания, ремонта и безопасной эксплуатации лифта.Прокурор просил назначить Белоусову наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Судья постановила зачесть в срок наказания время, проведенное Белоусовым под стражей с 15 января 2016 года. Представитель потерпевшей заявил гражданские иски на общую сумму 3 миллиона рублей, сообщает ТАСС. Подсудимый вину не признал. Белоусов и его защита с исками не согласились. "Обжаловать приговор мы будем обязательно, потому как ничего общего с правосудием он не имеет", - заявил адвокат осужденного Алексей Васильев. Приговор в законную силу еще не вступил.