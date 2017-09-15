Предприятия юго-востока Москвы и Подмосковья проверяют после жалоб москвичей на загрязненный воздух





Специалисты проверяют на причастность к неразрешенным выбросам Московский нефтеперерабатывающий завод, Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения "Мосводоканала",



По словам Сидорова, загрязнение воздуха связано с деятельностью не одного, а ряда предприятий, так как в нескольких точках отбора проб воздуха зафиксированы значительные превышения допустимых концентраций сероводорода. Анализ ситуации будет представлен до конца сентября. На прошлой неделе москвичи



Более сотни жалоб на загрязнение воздуха в юго-восточных районах Москвы поступило в Росприроднадзор с начала сентября. Об этом руководитель ведомства Артем Сидоров доложил на оперативном совещании главе Минприроды Сергею Донскому. Специалисты ежедневно отслеживают ситуация в районах Капотня, Курьяново и Косино, в подмосковных городах Реутове и Балашихе, сообщает пресс-служба Минприроды.Специалисты проверяют на причастность к неразрешенным выбросам Московский нефтеперерабатывающий завод, Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения "Мосводоканала", мусоросжигательный завод номер 4 "Экотехпром", пункты сортировки отходов и другие предприятия. Рейды проводятся как днем, так и ночью, в выходные и праздничные дни.По словам Сидорова, загрязнение воздуха связано с деятельностью не одного, а ряда предприятий, так как в нескольких точках отбора проб воздуха зафиксированы значительные превышения допустимых концентраций сероводорода. Анализ ситуации будет представлен до конца сентября. На прошлой неделе москвичи лишились достоверной информации о загрязнении воздуха в районах в связи с закрытием "на модернизацию" сайта Мосэкомониторинга. На его данные опиралась запущенная в августе карта "Гринпис". Информация, которую предоставляет мэрия, неполная и не отражает реальной картины.