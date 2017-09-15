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Предприятия юго-востока Москвы и Подмосковья проверяют после жалоб москвичей на загрязненный воздух
18 сентября 2017 г. | Время публикации 18:48
Последние изменения 18:54
Рубрики: Экология
foto Фоторепортаж
Более сотни жалоб на загрязнение воздуха в юго-восточных районах Москвы поступило в Росприроднадзор с начала сентября. Об этом руководитель ведомства Артем Сидоров доложил на оперативном совещании главе Минприроды Сергею Донскому. Специалисты ежедневно отслеживают ситуация в районах Капотня, Курьяново и Косино, в подмосковных городах Реутове и Балашихе, сообщает пресс-служба Минприроды.

Специалисты проверяют на причастность к неразрешенным выбросам Московский нефтеперерабатывающий завод, Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения "Мосводоканала", мусоросжигательный завод номер 4 "Экотехпром", пункты сортировки отходов и другие предприятия. Рейды проводятся как днем, так и ночью, в выходные и праздничные дни.

По словам Сидорова, загрязнение воздуха связано с деятельностью не одного, а ряда предприятий, так как в нескольких точках отбора проб воздуха зафиксированы значительные превышения допустимых концентраций сероводорода. Анализ ситуации будет представлен до конца сентября. На прошлой неделе москвичи лишились достоверной информации о загрязнении воздуха в районах в связи с закрытием "на модернизацию" сайта Мосэкомониторинга. На его данные опиралась запущенная в августе карта "Гринпис". Информация, которую предоставляет мэрия, неполная и не отражает реальной картины.

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