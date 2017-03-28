В мэрии признались, что разделение мусора в Москве пока только профанация





"На сегодняшний день во всем городе это, наверное, невозможно, а в общественных местах, на производствах, в школах и в вузах - вполне реально. Уже появились компании, которые заинтересованы во вторичном сырье, научились перерабатывать отходы. В городе постепенно создается отрасль вторичной переработки. Эта тема станет актуальна для нас, когда будет создана полноценная отрасль", - заявил чиновник.



В то же время он пояснил, что на данный момент столица не может переработать отходы, даже разделив их. "Зачем заниматься профанацией?", - задал риторический вопрос Кульбачевский, напомнив, что раздельный сбор в Москве пытались внедрить еще в начале 2000-х годов, поставив фандоматы по сбору алюминиевых банок. Однако тогда эксперимент провалился, поскольку работники свалок продолжали смешивать мусор. Тем не менее, судя по новым данным, около 30% москвичей уже готовы к раздельному сбору.



Кульбачевский уточнил, что в 2019 году полностью вступит в силу закон "Об отходах производства и потребления", и в 2021-2022 годах столица будет готова перейти на раздельный сбор мусора. "Я думаю, что у бизнеса появится стимул вкладывать в эту отрасль. Но прежде предприниматели должны увидеть, что им выгодно, например, собрать 100 тысяч штук алюминиевых банок и переработать их", - пояснил он. А к 2020 году в столице закончится реконструкция очистных сооружений, после чего Москва-река также станет чище.



В столице эксперименты с раздельными сбором мусора проходят вяло и даже встречают сопротивление. Так, в ноябре 2015 года в Центральном округе



Сотрудники Центра экологических инициатив еще в 2013 году просили мэрию оформить пункты сбора мусора, но им ответили, что эта процедура не нужна. В "Гринпис России" не исключают конфликта интересов: "Глава управы может поменяться за год три-четыре раза, каждый глава может привести с собой друзей, которые владеют



К 2021 году мусороперерабатывающая отрасль столицы будет готова перейти на раздельный сбор мусора, к чему готовы около 30% москвичей. Об этом в интервью газете "Известия" заявил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский"На сегодняшний день во всем городе это, наверное, невозможно, а в общественных местах, на производствах, в школах и в вузах - вполне реально. Уже появились компании, которые заинтересованы во вторичном сырье, научились перерабатывать отходы. В городе постепенно создается отрасль вторичной переработки. Эта тема станет актуальна для нас, когда будет создана полноценная отрасль", - заявил чиновник.В то же время он пояснил, что на данный момент столица не может переработать отходы, даже разделив их. "Зачем заниматься профанацией?", - задал риторический вопрос Кульбачевский, напомнив, что раздельный сбор в Москве пытались внедрить еще в начале 2000-х годов, поставив фандоматы по сбору алюминиевых банок. Однако тогда эксперимент провалился, поскольку работники свалок продолжали смешивать мусор. Тем не менее, судя по новым данным, около 30% москвичей уже готовы к раздельному сбору.Кульбачевский уточнил, что в 2019 году полностью вступит в силу закон "Об отходах производства и потребления", и в 2021-2022 годах столица будет готова перейти на раздельный сбор мусора. "Я думаю, что у бизнеса появится стимул вкладывать в эту отрасль. Но прежде предприниматели должны увидеть, что им выгодно, например, собрать 100 тысяч штук алюминиевых банок и переработать их", - пояснил он. А к 2020 году в столице закончится реконструкция очистных сооружений, после чего Москва-река также станет чище.В столице эксперименты с раздельными сбором мусора проходят вяло и даже встречают сопротивление. Так, в ноябре 2015 года в Центральном округе снесли 15 из 20 экспериментальных пунктов раздельного сбора, хотя они были востребованы у горожан. Причиной сноса назвали наваленный возле пунктов сбора мусор, "неоформленные земельно-правовые отношения" и несоответствие размеров контейнеров.Сотрудники Центра экологических инициатив еще в 2013 году просили мэрию оформить пункты сбора мусора, но им ответили, что эта процедура не нужна. В "Гринпис России" не исключают конфликта интересов: "Глава управы может поменяться за год три-четыре раза, каждый глава может привести с собой друзей, которые владеют компаниями по вывозу мусора ". В итоге раздельно собирать отходы могут лишь 8% горожан , тогда как в подмосковных Мытищах доступ к сортировке мусора по специальным контейнерам имеют 77 процентов жителей.