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[ 19 сентября]
Во вторник в столице будет до плюс 16 градусов
18 сентября 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода
foto Фоторепортаж
Во вторник, 19 сентября, в столице будет до 16 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России. Столицу ожидает переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, температура в Москве 10-12, по области 7-12 градусов тепла, ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду, местами с порывами 13-18 метров в секунду. Днем без осадков, температура в Москве 14-16, по области 11-16 градусов тепла, ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, местами с порывами 13-18 метров в секунду.
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Вторник, 19 сентября 2017 г. // Последняя новость 12:28
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