Во вторник в столице будет до плюс 16 градусов

Во вторник, 19 сентября, в столице будет до 16 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России . Столицу ожидает переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, температура в Москве 10-12, по области 7-12 градусов тепла, ветер южный, юго-западный 7-12 метров в секунду, местами с порывами 13-18 метров в секунду. Днем без осадков, температура в Москве 14-16, по области 11-16 градусов тепла, ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду, местами с порывами 13-18 метров в секунду.