Более десятка торговых центров эвакуировали в Москве после звонков о бомбах





В воскресенье вечером сообщалось об эвакуации из-за анонимных звонков из ТЦ "Охотный ряд", "Хорошо", "РИО", "Мега-Теплый Стан" и "Океания", а также из магазина IKEA в Химках. Угроза взрыва не подтвердилась ни в одном из них.



Шквал анонимных звонков о якобы заложенных бомбах продолжается в столице уже несколько дней. В четверг из-за угрозы взрыва эвакуировали Центральный детский магазин на Лубянке, а также кинотеатр в торговом центре "Золотой Вавилон" на проспекте Мира и кинотеатр "Люксор". Днем ранее в полицию поступило Сотрудники полиции проверили более десяти торговых центров в Москве после анонимных звонков об угрозе взрыва. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в экстренных службах.В воскресенье вечером сообщалось об эвакуации из-за анонимных звонков из ТЦ "Охотный ряд", "Хорошо", "РИО", "Мега-Теплый Стан" и "Океания", а также из магазина IKEA в Химках. Угроза взрыва не подтвердилась ни в одном из них.Шквал анонимных звонков о якобы заложенных бомбах продолжается в столице уже несколько дней. В четверг из-за угрозы взрыва эвакуировали Центральный детский магазин на Лубянке, а также кинотеатр в торговом центре "Золотой Вавилон" на проспекте Мира и кинотеатр "Люксор". Днем ранее в полицию поступило около 120 звонков с угрозами , было эвакуировано, по разным данным, от 50 тысяч до 100 тысяч человек. Звонки продолжились и в субботу: в числе "заминированных" объектов были кинотеатр "Звездный" и Ярославский вокзал, а также клубы Icon и Red. Из них были эвакуированы полторы тысячи человек, угроза взрыва там также не подтвердилась.