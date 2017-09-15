"Ведомости": парк "Зарядье" после доделки подорожает до 25 миллиардов рублей

Власти Москвы не намерены закрывать на реконструкцию новый парк "Зарядье". Как рассказали "Ведомостям" в администрации парка, закрытие будет свидетельствовать, что поспешное открытие "Зарядья" было ошибкой, а для парка, претендующего на статус нового символа России, это недопустимо. Тем не менее в итоге парк, на строительство которого уже потрачено 14 миллиардов рублей, в итоге может обойтись почти вдвое дороже.
Напомним, после наплыва горожан из парка исчезло 10 тысяч растений, были повреждены элементы зданий и паркового освещения. Хотя доказательств того, что растения были украдены именно посетителями, нет, а администрация парка назвала рассказы о кражах "домыслами", очевидно, что некоторых растений действительно нет на месте. Эксперты называют вынос растений временным явлением, которого можно ожидать в любом крупном городе."Вспомните: когда еще несколько лет назад в Москве стали массово высаживать тюльпаны, это была совершенная экзотика, и в первое время срезанные с клумб цветы можно было увидеть в московских квартирах, но буквально через сезон все уже привыкли к тюльпанам в городе и стали просто любоваться цветами в клумбах", – говорит партнер КБ "Стрелка" Александра Сытникова. По ее словам, в дальнейшем посетителям можно предлагать приобрести какие-то растения из парка.
Теперь из бюджета города будут выделены дополнительные средства на доведение до ума и дальнейшую эксплуатацию парка, включая закупку датчиков и антенн, считающих посетителей и препятствующих кражам, с максимальной стоимостью 880 тысяч рублей. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов предложил временно ограничить проход по зеленым зонам и ввести санитарный день для работы с растениями – как минимум на год, который требуется растениям, чтобы прижиться. "Мосинжпроект" также рассматривает возможность установки ограждения вокруг парка: в итоге затраты города на "Зарядье" в ближайшие два года составят 22–25 миллиардов рублей.
Экологи и москвоведы между тем утверждают, что выбор Зарядья как основы природоподобного парка в мегаполисе не только неудачен, но и неправомерен. По словам руководителя Московского городского общества защиты природы Галины Морозовой, территория от Варварки до Москворецкой набережной является охранной зоной, и по закону объемные сооружения строить тут было нельзя. Огромная "Стеклянная кора" и мост изменили исторический центр и подавили крохотную церковь Зачатия Святой Анны. Вместо подобного парка можно было бы создать объект, соответствующий местной природной зоне, вроде дубовой рощи, что обошлось бы намного дешевле.
Как уточняет зампредседателя центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов, высокие стены зданий парка искажают виды из переулков Китай-города и с Варварки на храмы вдоль улицы, а высокие "холмы" зданий, на которых разбит парк, закрывают виды на храмы с Москворецкого моста и набережной. По его словам, такой подход идет вразрез с прогрессивной европейской практикой, которая предусматривает соблюдение всех норм по охране наследия и исторического ландшафта, а также учет архитектурного окружения.