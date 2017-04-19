"Апофеоз вранья": противников реновации возмутил сюжет "России-1" о сносе пятиэтажек

Один из примеров подобных манипуляций можно наблюдать на первых секундах сюжета в момент выступления активиста Михаила Кезина. Телеканал сперва утверждает, что он "ходит по квартирам и уговаривает горожан голосовать против реновации", а затем резко обрывает своего собеседника на полуслове так, что создается иллюзия, будто Кезин свои выводы сделал, исходя из прочитанного в социальных сетях. "Наврали про мое проживание, я не хожу по квартирам и не агитирую против сноса, я беру информацию из официальных источников на сайте Госдумы, а не из соцсетей", - возмущается Кезин на своей странице в Facebook.
По его словам, в эфир "России-1" также не попали интервью других жителей, которые выступают за уточнения в скандальном законопроекте, раскритикованном огромным числом независимых экспертов в области градостроительной политики и архитектуры. Об этом же рассказывают участники сообщества жителей района Хамовники, выступление которых снимал телеканал, но в эфире предпочел не показывать. "Это доказывает лишь тот факт, что если вы не расхваливаете власть, а лишь объективно нейтрально высказываетесь о том, что "белое - это белое", то из вас на федеральном канале сделают посмешище", - заключил Кезин.
О методах работы структур ВГТРК недавно высказывался и оппозиционер Дмитрий Гудков, который собирается побороться за пост мэра Москвы в 2018 году. "Я понимаю тех оппозиционеров, кто через телевизор пытается донести свою точку зрения. Понимаю - но куда больше верю в таланты монтажеров, которые вырежут все "лишнее", - так Гудков прокомментировал звонок с телеканала "Россия 24" после антикоррупционных митингов 26 марта.