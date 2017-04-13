Власти "отрепетировали" переселение пятиэтажек на жителях Давыдково, отправив их в бывшую промзону неподалеку от МКАД





По словам Митрохина, переселение людей ближе к окраине города - далеко не единственная несправедливость в истории с жителями Давыдково. Так, один из горожан заметил, что предлагаемая ему новая квартира имеет площадь лишь 31 квадратный метр вместо нынешних 33-х. Почему так получилось, объяснять ему никто не стал, зато пригрозили, что если он не согласится на переезд добровольно, к делу



Попытки пожаловаться в управу ни к чему не приводят: там утверждают, что с решениями департамента городского имущества (ДГИ) ничего поделать не могут. "Ласковая рука под названием управа, которая нежно поглаживает москвичей по головам, очень хорошо знает, что делает твердая рука ДГИ, которая вышвыривает людей на окраины. Знает очень хорошо, потому что регулярно обе они друг другу моют", - пишет Митрохин, отмечая, что такая же ситуация будет из раза в раз повторяться после запуска новой массовой реновации. Жители 13 сносимых пятиэтажек в микрорайоне Давыдково на западе Москвы сейчас всеми силами пытаются защититься от новых квартир, которые им навязывают столичные власти взамен нынешних. Дело в том, что выселять людей мэрия решила в бывшую промзону на улице Гжатская, поближе к МКАД, пишет лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы".По словам Митрохина, переселение людей ближе к окраине города - далеко не единственная несправедливость в истории с жителями Давыдково. Так, один из горожан заметил, что предлагаемая ему новая квартира имеет площадь лишь 31 квадратный метр вместо нынешних 33-х. Почему так получилось, объяснять ему никто не стал, зато пригрозили, что если он не согласится на переезд добровольно, к делу подключат суд Попытки пожаловаться в управу ни к чему не приводят: там утверждают, что с решениями департамента городского имущества (ДГИ) ничего поделать не могут. "Ласковая рука под названием управа, которая нежно поглаживает москвичей по головам, очень хорошо знает, что делает твердая рука ДГИ, которая вышвыривает людей на окраины. Знает очень хорошо, потому что регулярно обе они друг другу моют", - пишет Митрохин, отмечая, что такая же ситуация будет из раза в раз повторяться после запуска новой массовой реновации.