День города в этом году отпразднуют 9 сентября





В прошлом году депутаты Мосгордумы приняли поправки в закон "О праздниках города Москвы", согласно которым Днем города теперь может быть первая или вторая суббота сентября. Такое решение позволит Празднование Дня города в Москве в этом году состоится 9 сентября. "Дата круглая - 870 лет. Уже начинаем готовиться", - написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в сети "Вконтакте" В прошлом году депутаты Мосгордумы приняли поправки в закон "О праздниках города Москвы", согласно которым Днем города теперь может быть первая или вторая суббота сентября. Такое решение позволит переносить праздничную дату , чтобы избегать развлекательных мероприятий в траурные дни: год назад первая суббота сентября выпала на день трагедии в Беслане. За перенос даты празднования проголосовали и пользователи проекта "Активный гражданин"