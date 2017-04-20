NEWSmsk.com: Московские новости
[ 23 апреля]
День города в этом году отпразднуют 9 сентября
19 апреля 2017 г. | Время публикации 18:28
Последние изменения 20 апреля 2017 г. 09:12
Рубрики: Праздники
foto Фоторепортаж
Празднование Дня города в Москве в этом году состоится 9 сентября. "Дата круглая - 870 лет. Уже начинаем готовиться", - написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в сети "Вконтакте".

В прошлом году депутаты Мосгордумы приняли поправки в закон "О праздниках города Москвы", согласно которым Днем города теперь может быть первая или вторая суббота сентября. Такое решение позволит переносить праздничную дату, чтобы избегать развлекательных мероприятий в траурные дни: год назад первая суббота сентября выпала на день трагедии в Беслане. За перенос даты празднования проголосовали и пользователи проекта "Активный гражданин".
Предыдущая
 
Следующая
Ссылки по теме
13 июля 2016 г.
День города теперь будет праздноваться в первую или вторую субботу сентября
6 июля 2016 г.
Москвичи поддержали идею переноса Дня города на неделю вперед
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 23 апреля 2017 г. // Последняя новость 22 апреля 2017 г. 18:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed