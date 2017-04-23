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[ 23 апреля]
В четверг в столице будет до пяти градусов тепла
19 апреля 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода
foto Фоторепортаж
В четверг, 20 апреля, в столице будет до пяти градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России. Ночью облачно, на востоке области местами снег, мокрый снег, температура в Москве минус один - минус три, по области до минус шести градусов, ветер северный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.

Днем облачно с прояснениями, на востоке области местами небольшой снег, мокрый снег, температура в Москве 3-5, по области 1-6 градусов тепла, ветер северный и северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Местами гололедица.
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