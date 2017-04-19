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Москвичей призвали идти на встречу с главами управ, где будет обсуждаться программа реновации
19 апреля 2017 г. | Время публикации 11:09
Последние изменения 15:55
Рубрики: Общество
Сюжет: Снос московских хрущевок
foto Фоторепортаж
В среду, 19 апреля, главы управ районов проведут встречи с жителями, в ходе которых планируется обсудить принципы формирования предварительного перечня домов, которые могут войти в программу реновации, и другие вопросы, связанные с программой. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что горожане смогут задать вопросы о планах реновации в отношении конкретных домов и кварталов, деталях голосования на портале "Активный гражданин" и центрах госуслуг "Мои документы", условиях предоставления новых квартир, строительстве домов и всей необходимой инфраструктуры кварталов реновации. На встречах с главами управ москвичи также смогут высказать свое мнение о включении либо не включении своего дома в программу реновации. Напомним, ранее в управах всех районов открылись информационные центры по программе реновации.

У москвичей есть сомнения в том, что чиновники смогут дать исчерпывающие ответы на эти вопросы, учитывая, что закон о реновации еще не принят и критикуется экспертами. На это обратил внимание муниципальный депутат Басманного района Евгений Будник.



В соцсетях жители столицы пишут, что их внимание от встречи с главами управ уже пытаются отвлечь. Так, блогер Иван Ежиков сообщает на своей странице в Facebook, что в некоторых округах на сегодня внезапно назначили общие собрания в домах.

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В комментариях к записи пишут, что в некоторых школах вечером анонсировали родительские собрания. Жители отдельных районов жалуются, что встречи назначены в таких неудобных и отдаленных местах, до которых даже не ходит общественный транспорт.

Единого списка адресов, по которым управы проводят встречи с жителями, нет. В группе "Юридический фронт Московского региона" в Facebook рекомендуют жителям каждого района внимательно изучить анонс на сайте своей управы и донести информацию до соседей, чтобы избежать "массовой неправовой экспроприации квартир в неаварийных домах". Все выступления юристы советуют фиксировать на камеру.

Активисты Бутырского района подготовили петицию против закона о реновации, которую намерены вручить главе управы во время встречи. Ранее законопроект раскритиковали в Совете при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В заключении экспертов говорится, что документ не решает задачи обновления жилого фонда, нарушает ряд конституционных норм и не предлагает "адекватных правовых механизмов", поэтому его нужно переработать.

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