Самый богатый московский министр за год заработал 95 млн рублей. Замы мэра – в 13 раз меньше





В собственности Черёмина находится шесть дачных участков, дача, таунхаус, две квартиры, три автомобиля марок Mercedes и Lexus. Несовершеннолетний ребенок чиновника владеет квартирой в России и домом в Израиле. Доход главы департамента транспорта Максима Ликсутова, который по итогам 2015 года оказался



В остальном имущество Ликсутова осталось прежним – три земельных участка, жилой дом, квартира, два машино-места, два нежилых помещения, три автомобиля и пять мотоциклов. В пределах 7 миллионов рублей за прошедший год заработали заместители мэра Петр Бирюков (6,9 млн), Леонид Печатников (6,9 млн), Марат Хуснуллин (6,5 млн), Анастасия Ракова (6,4 млн), Александр Горбенко (6,09 млн), Наталья Сергунина (5,98 млн) При этом доход супруги Бирюкова оказался двое выше, чем у мужа – 13,8 миллиона рублей.



Из министров столичного правительства самым богатым, согласно декларации, является руководитель департамента образования Исаак Калина с доходом в 9,6 миллиона рублей. При этом в собственности у него находится лишь квартира в 98 квадратных метров. Наименьший доход получил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Михаил Вышегородцев – 3,4 миллиона рублей. Зато у его супруги доход внушительный – более 25 миллионов рублей. А в собственности находится шесть земельных участков, жилой дом, две квартиры, машино-место и автомобиль. Сведения о доходах мэра Москвы Сергея Собянина за прошлый год пока не обнародованы. В 2015 году он заработал Руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черёмин оказался самым обеспеченным чиновником московского правительства. Согласно сведениям о доходах , опубликованным на сайте мэра, Черёмин в 2016 году заработал 95 миллионов рублей. Он не первый год удерживает лидерство, но по итогам 2015 года его доход был чуть меньше – 89,9 миллиона рублей.В собственности Черёмина находится шесть дачных участков, дача, таунхаус, две квартиры, три автомобиля марок Mercedes и Lexus. Несовершеннолетний ребенок чиновника владеет квартирой в России и домом в Израиле. Доход главы департамента транспорта Максима Ликсутова, который по итогам 2015 года оказался самым богатым из заместителей мэра, заметно упал – с 66 миллионов рублей до 6,8 миллионов. Правда, указанная в предыдущей декларации сумма включала продажу земельного участка с жилым домом.В остальном имущество Ликсутова осталось прежним – три земельных участка, жилой дом, квартира, два машино-места, два нежилых помещения, три автомобиля и пять мотоциклов. В пределах 7 миллионов рублей за прошедший год заработали заместители мэра Петр Бирюков (6,9 млн), Леонид Печатников (6,9 млн), Марат Хуснуллин (6,5 млн), Анастасия Ракова (6,4 млн), Александр Горбенко (6,09 млн), Наталья Сергунина (5,98 млн) При этом доход супруги Бирюкова оказался двое выше, чем у мужа – 13,8 миллиона рублей.Из министров столичного правительства самым богатым, согласно декларации, является руководитель департамента образования Исаак Калина с доходом в 9,6 миллиона рублей. При этом в собственности у него находится лишь квартира в 98 квадратных метров. Наименьший доход получил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Михаил Вышегородцев – 3,4 миллиона рублей. Зато у его супруги доход внушительный – более 25 миллионов рублей. А в собственности находится шесть земельных участков, жилой дом, две квартиры, машино-место и автомобиль. Сведения о доходах мэра Москвы Сергея Собянина за прошлый год пока не обнародованы. В 2015 году он заработал 6,48 миллиона рублей . В собственности Собянина числились квартира площадью 308 квадратных метров и гараж.