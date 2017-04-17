В столице задержаны мошенники в костюмах волка Забиваки, зарабатывавшие на туристах





"Мало того, что костюм был неоригинальный, они на этом еще пытались заработать деньги", - сообщил Швецов, добавив, что изъятый у злоумышленников костюм "занял достойное место в нашем музее контрафактов". Напомним, волк Забивака является официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года: его Столичные полицейские задержали мошенников, которые, переодевшись в костюмы талисмана ЧМ-2018 волка Забиваки, брали деньги за совместные фотографии. Об этом рассказал советник по вопросам защиты бренда Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Швецов, передает ТАСС."Мало того, что костюм был неоригинальный, они на этом еще пытались заработать деньги", - сообщил Швецов, добавив, что изъятый у злоумышленников костюм "занял достойное место в нашем музее контрафактов". Напомним, волк Забивака является официальным талисманом чемпионата мира по футболу 2018 года: его изображения появятся к концу года на всей территории столицы вместе с десятками различных композиций из флагов с символикой ФИФА. В стилистике Кубка конфедераций и чемпионата мира будет оформлена и "последняя миля" - территория вокруг стадиона "Спартак", начиная от одноименной станции метро.