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[ 20 июня]
Ретроспектива фильмов с участием Алексея Баталова пройдет в столичных кинотеатрах
19 июня 2017 г. | Время публикации 19:00
Рубрики: Культура
foto Фоторепортаж
Открытые показы фильмов с участием актера Алексея Баталова пройдут в кинотеатрах Москвы, заявил руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский. Его цитирует ТАСС.

В число фильмов, которые можно будет увидеть на большом экране с 21 по 28 июня, вошли такие известные ленты, как "Летят журавли", "Девять дней одного года", "Три толстяка", "Дама с собачкой", "Москва слезам не верит", "Дело Румянцева". Информация о бесплатных сеансах представлена на сайте сети кинотеатров "Московское кино".

"Я приглашаю всех прийти и увидеть эти картины на большом экране", - сказал Кибовский на церемонии прощания с актером в Центральном доме кинематографистов, отметив, что эти картины снимали в первую очередь для большого экрана, и просмотр на большом экране будет данью памяти и уважения артисту, который скончался 15 июня на 89-м году жизни. Баталова похоронят на Преображенском кладбище.

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