В комплексе "Москва-Сити" откроется музей с панорамным видом на город





С помощью мультимедийного объекта "Параллельная реальность" можно будет увидеть, как выглядела бы Москва с горизонтальными небоскребами Эля Лисицкого, гигантским Дворцом Советов Бориса Иофана и другими неосуществленными проектами ХХ века. Специальная мобильная конструкция будет перемещаться по рельсам вдоль панорамного окна. В зависимости от того, в какой точке она остановится, на экране появятся здания, строительство которых было запланировано в этих районах столицы.



Также в музее будет пространство для временных выставок. Первой здесь представят фотопанораму Москвы 1876 года, снятую с самой высокой точки столицы того времени - храма Христа Спасителя. А центральная экспозиция будет посвящена создателям делового центра "Москва-Сити", инженерным решениям, необычным фактам и будущему небоскребов.



В музее будут проводить авторские экскурсии, разработанные совместно со специалистами Городского экскурсионного бюро Музея Москвы и лиги экскурсоводов "Москва-Сити". Во время экскурсии посетителям расскажут, как исторически развивалась Москва и как менялись в городе высотные ориентиры. Во время специальных экскурсий можно будет увидеть панораму ночной столицы. Купить билеты можно будет 1 июля откроется музей "Москва-Сити", где можно будет увидеть, как рос город и как менялся облик столицы. Он расположится на 56-м этаже делового комплекса "Империя", откуда через панорамные окна открывается вид на город от исторического центра до МКАД. Об этом порталу мэра и правительства столицы рассказали в управляющей компании ПАО "СИТИ".С помощью мультимедийного объекта "Параллельная реальность" можно будет увидеть, как выглядела бы Москва с горизонтальными небоскребами Эля Лисицкого, гигантским Дворцом Советов Бориса Иофана и другими неосуществленными проектами ХХ века. Специальная мобильная конструкция будет перемещаться по рельсам вдоль панорамного окна. В зависимости от того, в какой точке она остановится, на экране появятся здания, строительство которых было запланировано в этих районах столицы.Также в музее будет пространство для временных выставок. Первой здесь представят фотопанораму Москвы 1876 года, снятую с самой высокой точки столицы того времени - храма Христа Спасителя. А центральная экспозиция будет посвящена создателям делового центра "Москва-Сити", инженерным решениям, необычным фактам и будущему небоскребов.В музее будут проводить авторские экскурсии, разработанные совместно со специалистами Городского экскурсионного бюро Музея Москвы и лиги экскурсоводов "Москва-Сити". Во время экскурсии посетителям расскажут, как исторически развивалась Москва и как менялись в городе высотные ориентиры. Во время специальных экскурсий можно будет увидеть панораму ночной столицы. Купить билеты можно будет на сайте музея с 29 июня, а также в точке продаж в деловом комплексе "Империя". Предусмотрены льготы для учащихся, студентов, пенсионеров и многодетных семей.