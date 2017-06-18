К середине недели в столице снова похолодает, а пока объявлен желтый уровень опасности погоды





В Ярославле, Твери, Костроме, Иванове, Владимире, Орле, Тамбове, Курске, Липецке и Москве погода "потенциально опасна" из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России. Во вторник потеплеет до 24 градусов, ожидается облачная погода с небольшим дождем.



А вот среда принесет прохладу: в Москве ожидается не больше 20 градусов, возможны осадки. В четверг уже будет не больше 14–19 градусов, в пятницу - плюс 18 градусов, возможны дожди. Холодные май и июнь в этом году не перестают преподносить москвичам сюрпризы.



Московский май стал самым холодным в XXI веке. 29 мая на Москву и область обрушился беспрецедентный за всю историю метеонаблюдений Теплая погода в Москве продержится лишь до середины недели. Как сообщает Гидрометцентр РФ , рабочая неделя опять принесет в столицу кратковременные дожди и похолодание. В понедельник, 19 июня, воздух прогреется до 22 градусов, возможен небольшой дождь. В некоторых районах ожидается гроза. В столице и ряде других городов Центрального федерального округа уже объявлен желтый уровень опасности, который стал уже традиционным в этом месяце.В Ярославле, Твери, Костроме, Иванове, Владимире, Орле, Тамбове, Курске, Липецке и Москве погода "потенциально опасна" из-за сильного ветра, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России. Во вторник потеплеет до 24 градусов, ожидается облачная погода с небольшим дождем.А вот среда принесет прохладу: в Москве ожидается не больше 20 градусов, возможны осадки. В четверг уже будет не больше 14–19 градусов, в пятницу - плюс 18 градусов, возможны дожди. Холодные май и июнь в этом году не перестают преподносить москвичам сюрпризы.Московский май стал самым холодным в XXI веке. 29 мая на Москву и область обрушился беспрецедентный за всю историю метеонаблюдений ураган , унесший жизни 18 человек. Четверг, 15 июня вошел в историю метеонаблюдений столицы с одной из самых низких температур дня, став самым холодным днем в Москве с 1949 года: в этот день максимальная температура была всего 10,2 градуса, а утром фиксировалось 7,9 градусов. Как отмечают синоптики, подобная погода может неблагоприятно повлиять не только на настроение большинства жителей Москвы и области, "уставших ждать летнее тепло", но и на экономику региона.