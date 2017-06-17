Блогеры назвали "семейным бизнесом" фирму, выигравшую тендер на проект столичной реновации

Контракт на подготовку проекта программы реновации жилья Москвы получило ООО "Научно-проектный центр "Развитие города". Как сообщается на портале госзакупок, компания выиграла тендер на разработку предложений для формирования адресных программ развития кварталов Москвы, предложив выполнить работы за 47,4 миллиона рублей.
Победителю конкурса предстоит разработать обосновывающие материалы для проекта программы "Реновация жилищного фонда в городе Москве", подготовить обоснование и презентацию по адресным программам развития столичных кварталов, подлежащих реновации, а также подготовить проект программы реновации и ее аналитическое сопровождение.
Как следует из информации на официальном сайте, НПЦ "Развитие города" занимается исследованиями, инжиниринговым и научным сопровождением в сфере строительства и планирования городских территорий. Как говорится в материалах компании, НПЦ уже выступала подрядчиком департамента градостроительной политики Москвы, Москомархитектуры и других столичных и федеральных структур. Между тем, как отметил в Facebook политик и блогер Кирилл Шулика, часть руководящих постов в компании занимают родственники генерального директора фирмы Ильи Киевского. Блогеры иронически прозвали фирму "малым семейным бизнесом".
На прошлой неделе мэрия Москвы завершила верификацию пользователей и подсчет голосов по проекту программы реновации через системы "Активный гражданин" и центры госуслуг "Мои документы". Всего в голосовании приняли участие жители 4543 дома. За включение своего дома в проект программы проголосовали жители 4079 домов.
В то же время независимая экспертиза закона о реновации, принятого Госдумой в третьем чтении 14 июня, выявила в нем сразу несколько лазеек для коррупционеров. Реновацией займется особый фонд, но документы, на основании которых он будет работать, еще не утверждены. Фонд является некоммерческой организацией, но выводится из-под любого контроля, предусмотренного законом "Об НКО". Также не решено, как фонд будет привлекать деньги граждан и организаций, а также определять подрядчиков. Кроме того, фонд сможет сам выступать застройщиком и привлекать средства дольщиков, но конкретные механизмы не зафиксированы и фактически отданы на откуп руководству фонда.