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Новая пешеходная зона появится от Кремля до парка "Зарядье"
19 июня 2017 г. | Время публикации 08:15
Рубрики: Городская инфраструктура
foto Фоторепортаж
В столице началась подготовка к благоустройству пешеходной зоны, соединяющей Красную площадь и Кремль с парком "Зарядье". Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, в прогулочный маршрут войдут Рыбный и Богоявленский переулки, а также Биржевая площадь. Проследовать в парк этим путем можно будет от станции метро "Площадь Революции". Маршрут также соединит парк "Зарядье" с Никольской улицей.

Рабочие начали замену коммуникаций на Биржевой площади, а также в Рыбном и Богоявленском переулках. После этого там пройдет благоустройство по программе "Моя улица". На всех трех улицах поставят бортовой камень, сделают мощение крупными гранитными плитами, установят новые уличные скамейки и фонари с энергосберегающими лампами, а осенью высадят деревья. Перекрывать улицы на время работ не планируется.

После ремонта в Богоявленском и Рыбном переулках оставят проезд для спецтехники, машин доставки, автомобилей и такси. Биржевая площадь станет пешеходной, на ней появятся фонтан и скамейки для отдыха.

В самом парке также началось благоустройство пешеходных зон, которые свяжут между собой четыре ландшафтные зоны парка: лес, степь, заливные луга и северный ландшафт. Там появится инновационная система мощения, благодаря которой можно высаживать между плитами деревья, кустарники и цветы. При создании парка планируется отказаться от ограждений. Гости смогут прогуливаться по траве, отдыхать на склонах и луговых полянах.

Еще одним элементом мощения станут шестиугольные сиденья с подсветкой и сиденья в виде крупных обтесанных булыжников из природного камня. Их планируют установить на центральных аллеях парка.

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