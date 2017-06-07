Такси не желтого цвета исчезнут с дорог летом 2018 года





Кроме того, с 1 июня 2017 года вступил в силу закон, обязывающий водителей управлять транспортными средствами только с российскими национальными водительскими удостоверениями. Водители, которые работали нелегально, должны будут сдать экзамен и получить российские права. По данным профсоюзов, после запрета без работы остался



Между тем "левыми" заработками не брезгуют даже официальные таксисты. Так, по данным журналистов, частники Срок действия последнего разрешения на такси не желтого цвета завершится в Москве в 2018 году. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов. "На сегодняшний день в Москве выдано 82 тысячи разрешений на таксомоторную деятельность. Рынок такси становится все более легальным. Согласно нашим расчетам, 1 июля 2018 года закончится срок действия последнего разрешения на не желтый автомобиль", - сказал он. В настоящее время в Москве работают более 34 тысяч такси с желтым кузовом.Кроме того, с 1 июня 2017 года вступил в силу закон, обязывающий водителей управлять транспортными средствами только с российскими национальными водительскими удостоверениями. Водители, которые работали нелегально, должны будут сдать экзамен и получить российские права. По данным профсоюзов, после запрета без работы остался каждый пятый таксист Между тем "левыми" заработками не брезгуют даже официальные таксисты. Так, по данным журналистов, частники "глушат" сигнал агрегаторов в аэропортах и передают друг другу заказы, активно зарабатывая на пассажирах и пользуясь "липовыми" GPS. В столице отсутствуют профессиональные стандарты водителей такси и оценки квалификации, и взять машину может любой водитель со стажем от трех лет. А следить за законностью действий таксистов не хочет никто.