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[ 20 июня]
Столичным врачам пообещали доплачивать 25 тысяч рублей за патронаж лежачих больных
19 июня 2017 г. | Время публикации 14:59
Последние изменения 16:34
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
Врачей московских поликлиник будут материально поощрять за помощь на дому, оказываемую пожилым людям и лежачим больным. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума правительства Москвы, на которое ссылается ТАСС.

"Доплата врачам за патронаж лежачих больных составит 25 тысяч рублей в месяц", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что продолжительность жизни москвичей растет и количество пожилых людей также увеличивается, из-за чего появляется потребность в патронажной службе и стимулировании медицинских сотрудников.

Руководитель столичного департамента Алексей Хрипун добавил, что пилотный проект патронажной службы, запущенной в нескольких столичных поликлиниках зарекомендовал себя хорошо. "В пилотных поликлиниках вдвое сократилось количество вызовов на дом, а количество выездов бригад скорой помощи к больным сократилось на 20%", - сказал он.

Хрипун предложил сделать проект полноценным и доплачивать к зарплате медсестер 15 тысяч рублей. Мобильные бригады также будут обучать родственников лежачих больных простейшим медицинских процедурам: за высшим врачебным персоналом будут закреплены по 350-400 пациентов, а за сестрами по 150-200 пациентов.

Ранее столичные власти приняли решение о выделении стимулирующих грантов врачам, удостоенным статуса "Московский врач", в размере 15 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, врачи общей практики городских поликлиник получают доплату в размере 20 тысяч рублей каждый месяц. В то же время эксперты сомневаются в том, что "московскими врачами" будут становиться те, кто этого действительно заслуживает: по их словам, ради 30% прибавки к зарплате врачи будут по сути экзаменовать друг друга.

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