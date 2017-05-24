С жителей Покровского-Стрешнево, тормозящих сомнительную стройку во дворе дома, требуют денежную компенсацию

Строительство 12-этажного здания с подземной парковкой ведет ООО "Прогресс". Ночью 19 мая экскаватор начал давить припаркованные у забора стройки автомобили жителей. Две машины получили повреждения, у одной выбили стекло. Автомобилистов, выбежавших во двор, начали избивать неизвестные мужчины, привезенные на автобусах к стройке. Пострадали двое мужчин и двое женщин.
"Заявление в ОВД "Покровское-Стрешнево" об избиении и порче машин там "потеряли", самих бандитов отпустили, продержав в ОВД совсем недолго, к избитым жителям отказалась приехать скорая, а прокуратура ответила людям, что все это было ОК, в рамках закона", - пишет Митрохин, ссылаясь на информацию члена Комитета спасения Москвы Виталия Каменского.
По его данным, вместо возмещения ущерба владельцам машин и избитым гражданам, компания "Прогресс" теперь требует с автовладельцев 140 тысяч рублей компенсации за простой строительства. По мнению участников акции протеста около управы, власти потворствуют застройщику. "Жителей не устраивает импотенция Управы и префектуры СЗАО, не способных остановить этот беспредел, творимый компанией ООО "Прогресс", - пишет Митрохин. После майского инцидента прокуратура Москвы пообещала провести проверить легальность стройки во дворе, официальной информации о результатах проверки нет.