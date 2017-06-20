Поезд столкнулся с электричкой на Курском вокзале Москвы, пострадали три человека





Агентство со ссылкой на осведомленный источник сообщает о трех пострадавших. Ранее сообщалось, что два пассажира поезда "Стриж" обратились с ушибами в медпункт вокзала. По предварительной информации Московской железной дороги, при отправлении электрички два вагона сошли с рельсов и наклонились в сторону прибывающего на вокзал поезда "Стриж", передает ТАСС. В электричке находилось 250 человек, в "Стриже" - более 300.



Причиной столкновения поездов мог стать отказ стрелочного перевода на путях, сообщается на



На место происшествия отправились два восстановительных поезда. На участке Дмитровская-Царицыно остановлено движение электричек в обоих направлениях, сообщает



В результате ЧП задерживается отправление поездов N 73 Москва - Кривой Рог отправлением в 14:50; 737 Москва - Белгород отправлением в 16:00 и 723 Москва - Курск отправлением в 17:55. Пассажиры поездов Москва - Нижний Новгород N 708 "Стриж" и N 732 "Ласточка" будут отправлены с Курского вокзала сдвоенным составом "Ласточка".



Еще три состава проследовали с измененным маршрутом. В РЖД предупредили о других возможных изменениях в графике движения поездов дальнего следования. "Организовано информирование пассажиров, а также раздача бутилированной воды", – сообщили в пресс-службе компании. Электрички Рижского, Белорусского, Савеловского и Курского направлений МЖД следуют с увеличенным интервалом.



Данные о фактическом местонахождении пассажирских поездов доступны на сайте РЖД в разделе 8-800-775-00-00.



В районе Курского вокзала курсируют компенсационные автобусы с интервалом 15 минут. Как сообщается на







Поезд из Нижнего Новгорода столкнулся с пригородной электричкой в районе Курского вокзала. Три человека обратились за медицинской помощью, один доставлен в больницу с ушибом. "Поезд "Стриж" заходил на Курский вокзал, а электропоезд Нахабино - Щербинка выходил с вокзала. На малом ходу они столкнулись", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.Агентство со ссылкой на осведомленный источник сообщает о трех пострадавших. Ранее сообщалось, что два пассажира поезда "Стриж" обратились с ушибами в медпункт вокзала. По предварительной информации Московской железной дороги, при отправлении электрички два вагона сошли с рельсов и наклонились в сторону прибывающего на вокзал поезда "Стриж", передает ТАСС. В электричке находилось 250 человек, в "Стриже" - более 300.Причиной столкновения поездов мог стать отказ стрелочного перевода на путях, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте. В ведомстве уточнили, что повреждены четыре вагона, два вагона сошли с рельсов. Проводится доследственная проверка, на место выехала следственно-оперативная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя следственного управления. Проверку также организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.На место происшествия отправились два восстановительных поезда. На участке Дмитровская-Царицыно остановлено движение электричек в обоих направлениях, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании. Поезда, следующие с Белорусского направления на Курское, следуют только на Белорусское. Прорабатывается временная схема движения пассажирских и пригородных поездов.В результате ЧП задерживается отправление поездов N 73 Москва - Кривой Рог отправлением в 14:50; 737 Москва - Белгород отправлением в 16:00 и 723 Москва - Курск отправлением в 17:55. Пассажиры поездов Москва - Нижний Новгород N 708 "Стриж" и N 732 "Ласточка" будут отправлены с Курского вокзала сдвоенным составом "Ласточка".Еще три состава проследовали с измененным маршрутом. В РЖД предупредили о других возможных изменениях в графике движения поездов дальнего следования. "Организовано информирование пассажиров, а также раздача бутилированной воды", – сообщили в пресс-службе компании. Электрички Рижского, Белорусского, Савеловского и Курского направлений МЖД следуют с увеличенным интервалом.Данные о фактическом местонахождении пассажирских поездов доступны на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" (вкладка "Фактическое движение поездов"). Также подробную информацию бесплатно можно получить по телефону Единого информационно-сервисного центра РЖДВ районе Курского вокзала курсируют компенсационные автобусы с интервалом 15 минут. Как сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании, автобусы следуют по маршрутам: Москва Товарная Курская - Курский вокзал, остановка Калитники - метро "Рязанский проспект", остановка Москворечье - метро "Царицыно".