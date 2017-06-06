РБК назвал районы Москвы, которые могут уплотниться сильнее всего в ходе реновации





На основании предварительных результатов голосования по реновации издание определило шесть районов, которые могут претерпеть наибольшие изменения, если программа будет идти по "лужковскому" сценарию. Это Царицыно, где плотность населения может вырасти на 66,6 процентов, Зюзино (58%), Северное Измайлово (49,6%), Метрогородок (46,4%), Кузьминки (45,7%) и Перово (41%). Возможная численность населения Москвы, согласно исследованию РБК, может вырасти до 13,39 миллиона человек.



Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов говорил, что плотность застройки в реновируемых микрорайонах может вырасти



Плотность застройки в Москве в ходе программы реновации может оказаться выше, чем ранее обещали власти. По подсчетам РБК , коэффициент уплотнения городской застройки составит 2,18, что соответствует средним значениям предыдущей программы сноса пятиэтажек, начатой при бывшем мэре Юрии Лужкове.На основании предварительных результатов голосования по реновации издание определило шесть районов, которые могут претерпеть наибольшие изменения, если программа будет идти по "лужковскому" сценарию. Это Царицыно, где плотность населения может вырасти на 66,6 процентов, Зюзино (58%), Северное Измайлово (49,6%), Метрогородок (46,4%), Кузьминки (45,7%) и Перово (41%). Возможная численность населения Москвы, согласно исследованию РБК, может вырасти до 13,39 миллиона человек.Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов говорил, что плотность застройки в реновируемых микрорайонах может вырасти в 2,5 раза от имеющегося уровня плотности в районах хрущевок. Средняя допустимая площадь обновленных микрорайонов составит 25 тысяч квадратных метров на гектар. Сейчас средняя плотность застройки микрорайона пятиэтажек составляет около 10 тысяч квадратных метров на гектар.