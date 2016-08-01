Дворники и другие рабочие осадили администрацию Сокольников после сокращения выплат





К зданию администрации пришли дворники, уборщицы, сварщики, асфальтоукладчики и другие рабочие. Среди них как мигранты, так и жители Сокольников, работающие плотниками и сантехниками. По их словам, платить стали меньше после смены руководства "Жилищника". С начала года сотрудников оставили без премий. И без того небольшие зарплаты в 30 тысяч рублей сократились до 17 тысяч. Инструменты и материалы приходится покупать самим.



На прошлой неделе начальство не смогло принять недовольных рабочих. Во второй раз они пришли в администрацию вместе с муниципальным депутатом Ларисой Соломатиной, но снова не застали ни руководителя, ни его заместителей. Замначальника "Жилищника" Алла Галкина пообещала, что ГБУ "постарается" возобновить прежние выплаты "хотя бы насколько это возможно". После того, как рабочие договорились подать заявление в прокуратуру, им тут же пригрозили увольнением.



Коммунальные рабочие Сокольников Около 200 сотрудников ГБУ "Жилищник" района Сокольники накануне осадили местную администрацию после того, как им стали выплачивать почти вдвое меньше денег, сообщает телеканал "Дождь" . Рабочим приходится трудиться без выходных и выполнять обязанности не по профилю. Например, уборщиц привлекают к капремонту домов, не доплачивая за это. Местные власти от недовольных скрываются.К зданию администрации пришли дворники, уборщицы, сварщики, асфальтоукладчики и другие рабочие. Среди них как мигранты, так и жители Сокольников, работающие плотниками и сантехниками. По их словам, платить стали меньше после смены руководства "Жилищника". С начала года сотрудников оставили без премий. И без того небольшие зарплаты в 30 тысяч рублей сократились до 17 тысяч. Инструменты и материалы приходится покупать самим.На прошлой неделе начальство не смогло принять недовольных рабочих. Во второй раз они пришли в администрацию вместе с муниципальным депутатом Ларисой Соломатиной, но снова не застали ни руководителя, ни его заместителей. Замначальника "Жилищника" Алла Галкина пообещала, что ГБУ "постарается" возобновить прежние выплаты "хотя бы насколько это возможно". После того, как рабочие договорились подать заявление в прокуратуру, им тут же пригрозили увольнением.Коммунальные рабочие Сокольников не первый раз устраивают протесты. В 2013 году они так же осаждали управу после того, как им двое урезали зарплаты. Встретиться с руководством им не удалось и тогда. Отметим, что районные "Жилищники", созданные для наведения порядка в коммунальной сфере, нередко попадаются на мошеннических схемах . По документам простые работники могут получать приличные деньги, а на деле - копейки. Разницу начальство кладет в карман. Также распространено фиктивное трудоустройство родственников и "мертвых душ". Их зарплаты тоже идут руководящим работникам.