На открытии памятника Калашникову в Москве дважды задержали активиста с плакатом о "конструкторе смерти"





Позже она написала, что молодого человека выпустили без составления протокола. Киселев от дачи объяснений в полиции отказался. Через некоторое время его снова задержали. На









Памятник Михаилу Калашникову открылся в День оружейника, 19 сентября, в Оружейном сквере на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Композиция представляет собой пятиметровую фигуру конструктора на четырехметровом постаменте с автоматом АК-47 в руках. Позади расположен силуэт земного шара и святой Георгий, поражающий копьем змея - "символ бесстрашия, мужества и воинской доблести". Ранее сообщалось, что фоном композиции станет фигура архангела Михаила, небесного покровителя Михаила Калашникова, который тоже часто изображается побеждающим дракона.



На монументальной композиции изображены модели оружия, чертежи и инструменты, а также воспроизведена фраза Калашникова: "Я создавал орудие для защиты своего Отечества". Монумент установлен по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО) при поддержке Мосгордумы и корпорации "Ростех". Автором композиции стал Салават Щербаков, создатель памятника князю Владимиру на Боровицкой площади.



"Многие хотели, чтобы Калашников был без оружия, но мы сделали так, что автор смотрит на свой автомат, как на произведение искусства, например, как на скрипку Страдивари", -



Министр культуры, председатель РВИО Владимир Мединский на церемонии открытия назвал Калашникова "Кулибиным XX века, воплощением самых лучших черт русского человека", а его автомат - "настоящим культурным брендом России", цитирует



В конце августа



"Ставить памятник конструктору оружия в Оружейном переулке, который так называется с XVII века, - все равно что ставить памятник Анастасу Микояну на Мясницкой", - отметил юрист. По его мнению, монумент "совершенно однозначно читается как символ имперских комплексов и агрессии, советских и постсоветских, особенно вместе с "силуэтом земного шара" и святым Георгием, поражающим "некие силы зла".



Режиссер Григорий Катаев в своем посте на Facebook



Министр культуры на церемонии открытия отметил, что недалеко от сквера с памятником Калашникову находится Оружейный переулок, где исторически столетиями селились московские оружейники. "Теперь, благодаря памятнику Калашникову, это место будет легко найти на карте. А сквер, я надеюсь, станет любим москвичами", - цитирует Мединского ТАСС.



Сам Калашников незадолго до смерти написал



Участника одиночного пикета дважды задержали во время открытия памятника конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову в центре Москвы. Об этом сообщает в Facebook активистка Ирина Яценко. По ее словам, задержанный Андрей Киселев держал плакат "Конструктор оружия - конструктор смерти". "Налетели шестеро "космонавтов", схватили, без объяснения причин поволокли в автозак", - рассказала Яценко.Позже она написала, что молодого человека выпустили без составления протокола. Киселев от дачи объяснений в полиции отказался. Через некоторое время его снова задержали. На видео , которое выложила Яценко, видно, что задержание произошло около ограждений вдалеке от самого памятника. Сам активист заявил журналистам, что выступает "против любой демонстрации военщины, против любой пропаганды военной мощи в России".Памятник Михаилу Калашникову открылся в День оружейника, 19 сентября, в Оружейном сквере на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Композиция представляет собой пятиметровую фигуру конструктора на четырехметровом постаменте с автоматом АК-47 в руках. Позади расположен силуэт земного шара и святой Георгий, поражающий копьем змея - "символ бесстрашия, мужества и воинской доблести". Ранее сообщалось, что фоном композиции станет фигура архангела Михаила, небесного покровителя Михаила Калашникова, который тоже часто изображается побеждающим дракона.На монументальной композиции изображены модели оружия, чертежи и инструменты, а также воспроизведена фраза Калашникова: "Я создавал орудие для защиты своего Отечества". Монумент установлен по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО) при поддержке Мосгордумы и корпорации "Ростех". Автором композиции стал Салават Щербаков, создатель памятника князю Владимиру на Боровицкой площади."Многие хотели, чтобы Калашников был без оружия, но мы сделали так, что автор смотрит на свой автомат, как на произведение искусства, например, как на скрипку Страдивари", - пояснял ранее скульптор. Силуэт земного шара символизирует мировое распространение автомата Калашникова, а фоновое изображение святого с копьем - борьбу добра со злом.Министр культуры, председатель РВИО Владимир Мединский на церемонии открытия назвал Калашникова "Кулибиным XX века, воплощением самых лучших черт русского человека", а его автомат - "настоящим культурным брендом России", цитирует "Интерфакс" . Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что автомат Калашникова останется в истории "символом надежности", и призвал "молодое поколение граждан России" следовать примеру "беззаветно преданного отношения к своему делу и своей родине", которое демонстрировал конструктор.В конце августа "Афиша Daily" опубликовала открытое письмо жителя района, юриста Дмитрия Шабельникова, выступившего против памятника Калашникову в этом месте. Шабельников писал, что знаменитый оружейник, уроженец Алтайского края, никак не был связан с "ни с этими местами, ни с Москвой вообще"."Ставить памятник конструктору оружия в Оружейном переулке, который так называется с XVII века, - все равно что ставить памятник Анастасу Микояну на Мясницкой", - отметил юрист. По его мнению, монумент "совершенно однозначно читается как символ имперских комплексов и агрессии, советских и постсоветских, особенно вместе с "силуэтом земного шара" и святым Георгием, поражающим "некие силы зла".Режиссер Григорий Катаев в своем посте на Facebook назвал памятник "пошлым ужасом". По его мнению, монумент "фантастически бездарен и примитивен", а скульптуру самого Калашникова он назвал "устрашающим автоматчиком-"гитаристом". Усомнился режиссер и в моральной стороне сооружения. "Нельзя ставить монумент инженеру, акцентируя весь памятник на созданном им оружии, - это чудовищно с моральной точки зрения!" - пишет Катаев.Министр культуры на церемонии открытия отметил, что недалеко от сквера с памятником Калашникову находится Оружейный переулок, где исторически столетиями селились московские оружейники. "Теперь, благодаря памятнику Калашникову, это место будет легко найти на карте. А сквер, я надеюсь, станет любим москвичами", - цитирует Мединского ТАСС.Сам Калашников незадолго до смерти написал письмо патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу в котором спрашивал, лежит ли на нем ответственность за убийства людей из изобретенного им автомата. Глава РПЦ в ответном письме отметил, что оружие Калашникова было создано "некогда в благих целях", а ответственность за гибель людей "лежит не на изобретателе, а на тех злонамеренных людях, которые достижения технического прогресса обращают во вред ближним".