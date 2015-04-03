Жители юго-запада столицы остановили строительство дома на месте единственной спортплощадки в районе

Жители считают спортивную площадку своей придомовой территорией: по их словам, некий кооператив ЖСК "Дом учителя" много лет собирал документы, чтобы выстроить на этом месте высотный дом. В свою очередь, представитель ЖСК заявил, что все спортивные тренажеры были установлены городом незаконно. Собравшимся на сход москвичам отказались показывать ордер, договор подряда, порубочные билеты и ГПЗУ, который удалось увидеть только на встрече у главы местной управы, для которого строительство также стало неожиданностью. "Остроту ситуации добавляет то обстоятельство, что префект округа ранее публично обещал местным жителям оставить эту спортплощадку для них, и ничего там не строить. Наврал, ****", - комментирует ситуацию один из местных жителей в Facebook лидера московской партии "Яблоко" Сергея Митрохина, к которому обратились жители.
По словам Митрохина, в ордере ОАТИ на проведение работ нет ничего похожего на "демонтаж снарядов на детской площадке". Он уточнил, что город выделял деньги на установку горок и спортивных конструкций, проводил здесь монтаж и работы по благоустройству. Таким образом, строительство на улице Кравченко, 16 должно стать поводом для антикоррупционного расследования. Пока же стройка остановлена, и на ближайшем совете муниципальных депутатов будет принято обращение к мэру столицы Сергею Собянину с требованием отменить вандальную стройку на единственной в районе спортивной площадке.
Проблемы с межеванием и незаконной застройкой существуют в столице уже несколько лет: в ходе публичных слушаний москвичам нередко навязывают межевание по кромке дома, что грозит застройкой освобожденного участка придомовой территории. В 2015 году подобный скандал разгорелся в Кунцево: жители района выступили против плана межевания территорий, по которому детские площадки, зоны отдыха, парковочные места и обширная территория бывших общежитий перейдет городу, а жильцы домов на улицах Академика Павлова и Маршала Тимошенко могут лишиться своих дворов. О том, как разрешился скандал, ничего не известно.