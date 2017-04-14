Автомобилистов призвали до конца лета не ездить в центр Москвы из-за благоустройства





– На Садовом кольце началось благоустройство: список дорожных ограничений



На время ремонта убраны парковочные места. Из-за нагрузки на прилегающие улицы ЦОДД прогнозирует пробки до 8-9 баллов в утренние и вечерние часы пик, а также увеличение потока на Третьем транспортном кольце, сообщается на



Руководитель направления "Общественный транспорт" экспертного центра Probok.net Александр Чекмарёв отметил, что от неудобств пострадает "минимальное число людей". Основные работы приходятся на лето, а "в это время намного снижается и деловая активность, и количество транспорта на улицах", сказал он в эфире радиостанции



Чекмарёв заявил, что столичные власти приняли единственно возможное решение по организации движения на время ремонта улиц, поэтому "надо будет какой-то период времени перетерпеть". Чекмарёв добавил, что на многих улицах проезжая часть станет меньше, но это вписывается в городскую концепцию, по которой приоритет отдается общественному транспорту.



"Это тот тренд, который есть абсолютно во всех крупных городах мира. Все уже давно пришли к пониманию, что если мы хотим улучшить транспортную ситуацию в городе, дать возможность людям передвигаться по городу, то другой альтернативы как именно обеспечение приоритета общественному транспорту здесь нет", – заключил он.



Напомним, в этом году благоустройство затрагивает



На Бульварном кольце работы пройдут на обеих сторонах Гоголевского, Покровского и Яузского бульваров. На Никитском, Тверском, Страстном, Рождественском, Чистопрудном и других благоустроят только нечётную сторону. На Садовом кольце в этом году работы завершатся. Крупные перемены ожидают Лубянскую площадь, которая превратится в "кофмортное для пешеходов пространство".



В результате благоустройства набережных появится дуга из прогулочных зон вдоль реки. В список попали въездные группы Алтуфьевского и Щёлковского шоссе, Мичуринского и Рязанского проспектов, шоссе Энтузиастов. Перекладку коммуникаций планируется завершить в июле. Финальные работы пройдут в конце августа – начале сентября. В октябре – декабре будут высаживать деревья и кустарники.



Центр организации дорожного движения "настоятельно" просит автомобилистов пользоваться общественным транспортом для поездок в центр Москвы из-за проводимых работ по программе "Моя улица". Общественный транспорт готов к притоку пассажиров, уверяют власти. Благоустройство идет на внешней и внутренней сторонах Садового кольца, где движение ограничено местами на четырех полосах, на Бульварном кольце и в районе Якиманской набережной.На время ремонта убраны парковочные места. Из-за нагрузки на прилегающие улицы ЦОДД прогнозирует пробки до 8-9 баллов в утренние и вечерние часы пик, а также увеличение потока на Третьем транспортном кольце, сообщается на сайте организации. Водителей просят пользоваться ТТК для транзитных поездок. "Работы продлятся до конца августа, Департамент капитального ремонта города Москвы делает все возможное для ускорения сроков работ", – говорится в материале.Руководитель направления "Общественный транспорт" экспертного центра Probok.net Александр Чекмарёв отметил, что от неудобств пострадает "минимальное число людей". Основные работы приходятся на лето, а "в это время намного снижается и деловая активность, и количество транспорта на улицах", сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва" Чекмарёв заявил, что столичные власти приняли единственно возможное решение по организации движения на время ремонта улиц, поэтому "надо будет какой-то период времени перетерпеть". Чекмарёв добавил, что на многих улицах проезжая часть станет меньше, но это вписывается в городскую концепцию, по которой приоритет отдается общественному транспорту."Это тот тренд, который есть абсолютно во всех крупных городах мира. Все уже давно пришли к пониманию, что если мы хотим улучшить транспортную ситуацию в городе, дать возможность людям передвигаться по городу, то другой альтернативы как именно обеспечение приоритета общественному транспорту здесь нет", – заключил он.Напомним, в этом году благоустройство затрагивает больше улиц , чем в предыдущие годы: почти 90 объектов. Среди них 12 набережных, вылетные магистрали и участки возле Московского центрального кольца. Полный список опубликован на портале мэра На Бульварном кольце работы пройдут на обеих сторонах Гоголевского, Покровского и Яузского бульваров. На Никитском, Тверском, Страстном, Рождественском, Чистопрудном и других благоустроят только нечётную сторону. На Садовом кольце в этом году работы завершатся. Крупные перемены ожидают Лубянскую площадь, которая превратится в "кофмортное для пешеходов пространство".В результате благоустройства набережных появится дуга из прогулочных зон вдоль реки. В список попали въездные группы Алтуфьевского и Щёлковского шоссе, Мичуринского и Рязанского проспектов, шоссе Энтузиастов. Перекладку коммуникаций планируется завершить в июле. Финальные работы пройдут в конце августа – начале сентября. В октябре – декабре будут высаживать деревья и кустарники. Жалобы на благоустройство начал принимать портал "Наш город".