Милонов пожаловался в Генпрокуруру на съемки журналиста Лобкова в костюме пениса





Депутат заявил, что к нему обращались возмущенные граждане, которые сочли действия Лобкова глумлением над пасхальными символами. Напомним, Лобков



На ведущем был надувной костюм "Шалун", напоминающий пенис. Полицейские сочли, что Лобков нарушает общественный порядок и задержали его, когда он переодевался в обычную одежду. В итоге телеведущего оштрафовали на 500 рублей. В протоколе говорится, что Лобков "совершил мелкое хулиганство, <...> выражал явное неуважение к обществу, оскорблял общественную нравственность, на замечания не реагировал".



Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил Генпрокуратуру проверить на экстремизм и оскорбление чувств верующих действия журналиста Павла Лобкова, который снимал сюжет на улицах Москвы в костюме пениса. Об этом сообщает "Интерфакс" . "Особенно циничным" Милонов назвал то, что Лобков задействовал "городское уличное украшение – праздничные пасхальные яйца, которыми декорированы главные столичные улицы и магистрали".Депутат заявил, что к нему обращались возмущенные граждане, которые сочли действия Лобкова глумлением над пасхальными символами. Напомним, Лобков был задержан 14 апреля в районе Никольской улицы, когда снимался в сатирическом сюжете для программы "Бремя новостей", посвященном пасхальным инсталляциям на улицах Москвы.На ведущем был надувной костюм "Шалун", напоминающий пенис. Полицейские сочли, что Лобков нарушает общественный порядок и задержали его, когда он переодевался в обычную одежду. В итоге телеведущего оштрафовали на 500 рублей. В протоколе говорится, что Лобков "совершил мелкое хулиганство, <...> выражал явное неуважение к обществу, оскорблял общественную нравственность, на замечания не реагировал".