Спорную стройку на 11-й Парковой отменили, но на смену могут прийти новые проблемы





Круглый стол был посвящен проблеме точечной застройки в Ясенево, но Шевцова упомянула 11-ю Парковую как один из самых знаковых примеров противостояния жителей и застройщика. Она отметила, что при участии инициативных групп жителей и депутата Госдумы Градостроительно-земельная комиссия "своей политической волей приняла решение об прим. ред.], – сказала Шевцова.



По ее словам, на 11-й Парковой не будет ни детсада, ни дома, а весь район Северного Измайлово, согласно Генеральному плану, попадает под реконструкцию. При этом среди конкретных микрорайонов, где предусмотрена комплексная реновация, Шевцова назвала те, что не имеют никакого отношения к спорной стройке: 34-й, 36-й, 38-й и 80-й. 11-я Парковая находится в 50-м микрорайоне.



Перечисленные микрорайоны, по словам Шевцовой, "в основном состоят из пятиэтажного фонда, поэтому будет предоставлен отдельный комплексный проект по реконструкции и реновации территории, и будут приняты другие решения, обсужденные на публичных слушаниях. То есть будет комплексное решение, но в любом случае, районы в таком состоянии не останутся". Таким образом, отмена строительства дома еще не означает победу жителей: не исключено, что жилой комплекс в итоге все равно протащат под видом площадки для переселения из сносимых хрущевок, отмечают



Ситуация вокруг строительства многоэтажки на территории бывшего детсада на 11-й Парковой улице в Северном Измайлово грозит обернуться для жителей еще большими проблемами. В районе предусмотрена комплексная реновация, которая потребует отдельного проекта реконструкции территории. Об этом заявила на круглом столе в Общественной палате России начальник управления градостроительного регулирования по Юго-Западному округу Москвы Наталья Шевцова.Круглый стол был посвящен проблеме точечной застройки в Ясенево, но Шевцова упомянула 11-ю Парковую как один из самых знаковых примеров противостояния жителей и застройщика. Она отметила, что при участии инициативных групп жителей и депутата Госдумы Градостроительно-земельная комиссия "своей политической волей приняла решение об аннулировании" стройки . Однако "решения о воссоздании детского садика нет, и вряд ли оно будет" [местные жители добиваются строительства школы, а не детсада –], – сказала Шевцова.По ее словам, на 11-й Парковой не будет ни детсада, ни дома, а весь район Северного Измайлово, согласно Генеральному плану, попадает под реконструкцию. При этом среди конкретных микрорайонов, где предусмотрена комплексная реновация, Шевцова назвала те, что не имеют никакого отношения к спорной стройке: 34-й, 36-й, 38-й и 80-й. 11-я Парковая находится в 50-м микрорайоне.Перечисленные микрорайоны, по словам Шевцовой, "в основном состоят из пятиэтажного фонда, поэтому будет предоставлен отдельный комплексный проект по реконструкции и реновации территории, и будут приняты другие решения, обсужденные на публичных слушаниях. То есть будет комплексное решение, но в любом случае, районы в таком состоянии не останутся". Таким образом, отмена строительства дома еще не означает победу жителей: не исключено, что жилой комплекс в итоге все равно протащат под видом площадки для переселения из сносимых хрущевок, отмечают "Новые известия"