Москвичей повеселил "пизанский сортир", появившийся возле метро "Октябрьское поле"

Бурное обсуждение туалета развернулось в сообществе горожан, выступающих против нового срока мэра столицы Сергея Собянина. Участники дискуссии окрестили кабинку "пизанским сортиром" и шутливо увязали ее появление с политикой, которой придерживается действующий градоначальник на протяжении всего времени пребывания на своем посту. Некоторые пользователи поинтересовались, как таким туалетом вообще можно пользоваться, но ответа ни у кого не нашлось.
Еще одна москвичка справедливо поинтересовалась, с каких пор туалетные кабинки стали "выставочными павильонами", которые устанавливают посреди улиц. "И раньше кабинки ставили, но старались как-то "у заборчика", "за углом". И указатель ставили, куда идти. Мне кажется, что туалет дело почти интимное. Или они так гордятся своим творчеством?" - пишет участница сообщества.
Отметим, что ранее горожан озадачило появление у некоторых станций метро "туалетных городков". "Как я теперь буду объяснять гостям дорогу? 22 толчка видите? Ну, вот примерно тут я и живу", - возмущались москвичи. Позднее, впрочем, коммунальщики объяснили, что у туалетов возле станций метро лишь "временное лежбище, а их развоз по городским точкам затянулся из-за проволочек с документами.