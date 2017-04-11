Эксперты: снос пятиэтажек грозит стать "шокотерапией" для малого бизнеса

Госдума приступает к работе над законопроектом, регламентирующим снос пятиэтажек в Москве. Предполагаемый снос скажется не только на рядовых горожанах, но и на представителях малого бизнеса, магазины которых часто располагаются на первых этажах пятиэтажек. Как пишет РБК, локацию придется сменить тысячам предпринимателей, что чревато потерями или закрытием их бизнеса.
Преображение Москвы снова задевает интересы малого бизнеса. Реновация, призванная модернизировать жилой фонд столицы, снимет с насиженных мест владельцев тысяч небольших компаний, которые работают на первых и цокольных этажах жилых домов, - небольших продуктовых магазинов, салонов красоты, ателье и химчисток. Сейчас предпринимателям выгодно арендовать помещения в хрущевках, поскольку здания, расположенные возле метро, то генерируют хороший трафик, а ставка аренды здесь на 20–30% ниже, чем в торговых центрах и новых домах. Большим плюсом пятиэтажек являются также отдельный вход и минимальное количество ступенек. В целом, по оценкам экспертов, доля коммерческой недвижимости в пятиэтажках невелика, однако учитывая размах реновации, под ударом окажется 10–20 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей: всего в столице насчитывается около 250 тысяч малых и микропредприятий и примерно столько же ИП. Если инициатива будет реализована на 100%, она затронет около 20% стрит-ретейла и районных магазинов и разорит или существенно ухудшит положение не меньше 100 тысяч человек.
Собственникам, которые сдают помещения в хрущевках в аренду, правительство обещает компенсацию - либо денежную, рассчитанную исходя из кадастровой стоимости, либо в виде аналогичной по метражу площади. Хотя теоретически некоторые собственники не только не пострадают, но и окажутся в выигрыше, поскольку стоимость новых помещений в любом случае превысит реальную цену тех, что расположены в ветхих домах, собственникам обещают предоставить равнозначные, но не равноценные площади взамен снесенных. "Например, вместо 100 квадратных метров у выхода из метро мне предложат 100 метров во дворе в том же районе. Вроде бы площадь такая же и все по-честному, но на деле ее стоимость будет на порядок меньше снесенной", - поясняет президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.
Кроме того, в отличие от жильцов, которым правительство обязано предоставить квартиру в том же или ближайшем районе, собственник нежилого фонда может получить помещение такой же площади, но в абсолютно любом районе города, что не может не сказаться на ведении дел. А законодательство не предусматривает компенсации потерь, связанных с предоставлением помещений в районах, где бизнес может оказаться убыточным. Компенсаций или альтернативных вариантов размещения для арендаторов там также не предусмотрено.
Эксперты отмечают, что первые и цокольные этажи в пятиэтажках всегда сдавались с существенным дисконтом, тогда как аналогичных по площади и проходимости помещений в новостройках и ТЦ немного, и сдаются они в среднем на 20–30% дороже. После сноса арендные ставки в оставшихся помещениях вырастут, а собственники будут устраивать аукционы, как это было после сноса павильонов. В итоге большинство мелких предпринимателей, которые уже сейчас работают на грани рентабельности, просто не выдержит новой арендной нагрузки. Переезд же за МКАД или в удаленные спальные районы вряд ли поможет бизнесу, который существует в основном за счет сформировавшегося клиентского ядра. В результате сноса пятиэтажек рынок "магазинов у дома" поделят более сильные игроки, которые могут позволить себе увеличить расходы на арендную плату или делить большие помещения на мелкие, чтобы соответствовать спросу.