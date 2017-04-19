Встречи в управах по поводу реновации вызвали ажиотаж, но обернулись скандалом





"Встречу хотели провести не с жителями, а с титушками и бюджетниками. И только инициативная группа наша потратилась на бумагу и расклеила объявления. Еще мы пригласили депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова, который избрался от соседнего округа. Ему еле дали слово минуты на три и то пытались закрикивать. Вообще говорить не давали толком и с помощью регламента, и с помощью советников управы и титушек", - отмечает депутат. По его словам, изучение общественного мнения с помощью телефонных опросов и "Активного гражданина" по сути незаконно, так как согласно Жилищному кодексу решения о переезде должны быть приняты исключительно на собраниях собственников жилья. Кроме того, сами по себе встречи в отсутствие полноценного плана переселения не имеют смысла.



"Не говорят ни района, ни проекта дома, ни плана квартиры. Откуда я знаю, куда меня переселят - в картонные коробки, в гараж? Как в этой ситуации вообще можно о чем-то говорить? Глава управы ни одного вопроса не знает. Я вообще не понимаю, зачем проводить такие встречи, если у меня информации больше, чем у него". Снос он назвал "бомбой под общественное спокойствие": многие жители Свиблово живут там уже "по 60 лет", а дети не хотят менять школу, и сторонников переселения там насчитывается никак не больше 30%. На встрече же не было ни одного сторонника реновации, "кроме нагнанных несчастных и подневольных": многие местные жители после собрания заявили о готовности судиться с городом.



В настоящее время депутат намерен отправить столичному мэру письмо с требованием учитывать при сносе протоколы собраний собственников жилья, а перед началом опроса в МФЦ и на "Активном гражданине" потребовать от управы информацию о том, куда планируется переселение, включая план и метраж квартиры.



Об "ангажированности" встреч в управах



По его словам, дома под снос будут выбираться голосованием в "Активном гражданине", а на самих встречах раздавались анкеты с формулировкой "поддерживаете ли вы в целом программу реновации?" "Анкеты никак не заверялись и тут же распечатывались на принтерах, так что скоро не исключено, что мы узнаем удачные для мэрии результаты опроса", - отмечает депутат. Людей, задававших прямые вопросы о переселении в "районе проживания", обвиняли во вранье или же заявляли, что многие жители хрущевок готовы переехать из центра. Внятной же информации о том, какие дома идут под снос, так и не прозвучало. А одному из собственников квартир, не желавшему отказываться от имущества по итогам голосования, предложили "подчиниться большинству". "Диалога не будет. Сказки будут, успокоительные слова будут, а диалог - нет", - заключает депутат.



В целом слушания о программе реновации в управах вызвали настоящий ажиотаж. Как пишет



Доклады чиновников между тем сводились к зачитыванию преимуществ программы сноса, но в некоторых районах была и конкретика. Так, жители Пресненского района узнали, что пятиэтажки не подлежат сносу лишь в случае поголовного отрицательного голосования жителей. В Кунцево же заявили, что для решения хватит и простого большинства голосов. На слушаниях в управе Академического района прозвучала информация о возможном сносе 178 из 215 пятиэтажек, двух стартовых площадках и даже первом доме для переселенцев на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Новочеремушкинской. В Выхино чиновники сообщили о возможном демонтаже 60 пятиэтажек и двух девятиэтажных домов.



В управе района "Проспект Вернадского" сообщили о грядущем сносе всех 58 пятиэтажных зданий. Глава управы района Очаково-Матвеевское Василий Рогов, по словам участников встречи, заявил о возможном сносе всех пятиэтажек района, добавив, что в Москомархитектуры уже согласовали три стартовые строительные площадки. При этом все чиновники оговаривались, что голосование по конкретным домам еще только предстоит.



Накануне сообщалось, что своего рода "репетиция" переселений уже проходит в микрорайоне



Между тем в эфире телеканала "Россия-1" был показан сюжет о том, что беспокойство москвичей, опасающихся ухудшения жилищных условий после массового сноса пятиэтажек, якобы не имеет под собой никаких оснований. Противников реновации представили едва ли не провокаторами, которые либо не разбираются в вопросе, либо намеренно вводят граждан в заблуждение. Один из героев сюжета рассказал, что журналисты



Встречи в управах, посвященные вопросам реновации , вызвали у жителей районов настоящий ажиотаж, однако получить точную информацию по программе, включая список домов, которые будут сноситься, во многих случаях не удалось. Более того, подавляющее большинство местных жителей выступили против сноса, а активисты заявили о нелегитимности голосований в МФЦ и на портале "Активный гражданин". Об этом пишет в Facebook политик, член партии "Демократический выбор" Кирилл Шулика, посетивший встречу в управе района Свиблово."Встречу хотели провести не с жителями, а с титушками и бюджетниками. И только инициативная группа наша потратилась на бумагу и расклеила объявления. Еще мы пригласили депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова, который избрался от соседнего округа. Ему еле дали слово минуты на три и то пытались закрикивать. Вообще говорить не давали толком и с помощью регламента, и с помощью советников управы и титушек", - отмечает депутат. По его словам, изучение общественного мнения с помощью телефонных опросов и "Активного гражданина" по сути незаконно, так как согласно Жилищному кодексу решения о переезде должны быть приняты исключительно на собраниях собственников жилья. Кроме того, сами по себе встречи в отсутствие полноценного плана переселения не имеют смысла."Не говорят ни района, ни проекта дома, ни плана квартиры. Откуда я знаю, куда меня переселят - в картонные коробки, в гараж? Как в этой ситуации вообще можно о чем-то говорить? Глава управы ни одного вопроса не знает. Я вообще не понимаю, зачем проводить такие встречи, если у меня информации больше, чем у него". Снос он назвал "бомбой под общественное спокойствие": многие жители Свиблово живут там уже "по 60 лет", а дети не хотят менять школу, и сторонников переселения там насчитывается никак не больше 30%. На встрече же не было ни одного сторонника реновации, "кроме нагнанных несчастных и подневольных": многие местные жители после собрания заявили о готовности судиться с городом.В настоящее время депутат намерен отправить столичному мэру письмо с требованием учитывать при сносе протоколы собраний собственников жилья, а перед началом опроса в МФЦ и на "Активном гражданине" потребовать от управы информацию о том, куда планируется переселение, включая план и метраж квартиры.Об "ангажированности" встреч в управах сообщил и оппозиционный политик Дмитрий Гудков. "Собственно, рассказ в лицах.<...> Про то, как глава управы со сцены начал рассказывать, что снос - это прекрасно, а противостоят ему только провокаторы из оппозиции (фраза, как я потом посмотрел в Сети, была общей для всех встреч). Про то, как люди стали задавать вопросы, а в ответ слышать "вы врете". Или даже про наемного сторонника мэрии, которому после выкрика "Скорей бы снесли мой дом, хочу новый!" сказать больше оказалось нечего", - пишет он.По его словам, дома под снос будут выбираться голосованием в "Активном гражданине", а на самих встречах раздавались анкеты с формулировкой "поддерживаете ли вы в целом программу реновации?" "Анкеты никак не заверялись и тут же распечатывались на принтерах, так что скоро не исключено, что мы узнаем удачные для мэрии результаты опроса", - отмечает депутат. Людей, задававших прямые вопросы о переселении в "районе проживания", обвиняли во вранье или же заявляли, что многие жители хрущевок готовы переехать из центра. Внятной же информации о том, какие дома идут под снос, так и не прозвучало. А одному из собственников квартир, не желавшему отказываться от имущества по итогам голосования, предложили "подчиниться большинству". "Диалога не будет. Сказки будут, успокоительные слова будут, а диалог - нет", - заключает депутат.В целом слушания о программе реновации в управах вызвали настоящий ажиотаж. Как пишет "Коммерсант" , ссылаясь на слова очевидцев, во многих управах, например, в Кунцево, Измайлово, Зюзино, на проспекте Вернадского залы не смогли вместить всех желающих, в результате жителям пришлось стоять под окнами и на улице. Так, в Сокольниках в 75-местный зал пытались попасть около 500 горожан, в Академическом районе замглавы управы пришлось вещать еще и на улице, взобравшись на полицейскую машину. В Марфино посетителям раздали анкеты с единственным вопросом о поддержке программы реновации и предложением отметить галочками интерес к формам учета мнения жителей, районам предоставления нового жилья и помощи социально незащищенным гражданам при переезде. А глава района Северное Измайлово не смог ответить на добрую половину вопросов, предложив оставить их в письменной форме. "Зачем тогда проводить встречу, когда никакой конкретной информации о переселении нет?", - задается вопросом в "Живом журнале" муниципальный депутат Дмитрий Барановский, отмечая, что голосование на портале "Активный гражданин" позволит легко манипулировать голосами.Доклады чиновников между тем сводились к зачитыванию преимуществ программы сноса, но в некоторых районах была и конкретика. Так, жители Пресненского района узнали, что пятиэтажки не подлежат сносу лишь в случае поголовного отрицательного голосования жителей. В Кунцево же заявили, что для решения хватит и простого большинства голосов. На слушаниях в управе Академического района прозвучала информация о возможном сносе 178 из 215 пятиэтажек, двух стартовых площадках и даже первом доме для переселенцев на пересечении улиц Дмитрия Ульянова и Новочеремушкинской. В Выхино чиновники сообщили о возможном демонтаже 60 пятиэтажек и двух девятиэтажных домов.В управе района "Проспект Вернадского" сообщили о грядущем сносе всех 58 пятиэтажных зданий. Глава управы района Очаково-Матвеевское Василий Рогов, по словам участников встречи, заявил о возможном сносе всех пятиэтажек района, добавив, что в Москомархитектуры уже согласовали три стартовые строительные площадки. При этом все чиновники оговаривались, что голосование по конкретным домам еще только предстоит.Накануне сообщалось, что своего рода "репетиция" переселений уже проходит в микрорайоне Давыдково на западе Москвы. Как пишет лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин, выселять людей мэрия решила в бывшую промзону на улице Гжатская, поближе к МКАД. При этом один из горожан заметил, что предлагаемая ему новая квартира имеет площадь лишь 31 квадратный метр вместо нынешних 33-х. Почему так получилось, объяснять ему никто не стал, зато пригрозили, что если он не согласится на переезд добровольно, к делу подключат суд. А в управе утверждают, что с решениями департамента городского имущества ничего поделать не могут.Между тем в эфире телеканала "Россия-1" был показан сюжет о том, что беспокойство москвичей, опасающихся ухудшения жилищных условий после массового сноса пятиэтажек, якобы не имеет под собой никаких оснований. Противников реновации представили едва ли не провокаторами, которые либо не разбираются в вопросе, либо намеренно вводят граждан в заблуждение. Один из героев сюжета рассказал, что журналисты исказили его слова при помощи монтажа, выставив его на посмешище, а комментарии от противников сноса в эфир попросту не попали.