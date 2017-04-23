Градозащитники рассказали об "уродовании" дома 18 века ради резиденции уполномоченного по правам человека

Градозащитников беспокоит реконструкция усадебного дома 18 века на Смоленском бульваре, 19, строение 2 – одного из немногих в Москве жилых домов эпохи барокко. Как говорится на сайте движения "Архнадзор", работы идут "вне реставрационного режима, на основании обычной градостроительной документации, силами обычных подрядчиков". Белокаменный декор на фасадах, позволивший датировать дом серединой 18 века, грубо замазан.
"Дом оказался барочным, причем богатым, а декор был выполнен по большей части в белом камне, а не только в кирпиче, то есть это белокаменные барочные детали на кирпичном фоне", – рассказал ИА REGNUM координатор "Архнадзора" москвовед Рустам Рахматуллин. "Как только нам стала ясна картина происходящего на режимной территории, мы сразу сообщили об этом", – добавил он.
В 2011 году Мосгорнаследие отказало дому на Смоленском в статусе памятника культуры. Главному дому усадьбы присвоен статус исторически ценного градоформирующего объекта. Боковая и западная части отнесены к объектам историко-градостроительной среды. В техническом задании конкурса на проект реконструкции говорится, что здание якобы полностью утратило внешний и внутренний декор. Судя по картинке на информационном щите, усадьба полностью утратит свой облик. После реконструкции там разместится аппарат уполномоченного по правам человека в России.
"Печально и удивительно, что уродование памятника архитектуры оказалось связано с уважаемым институтом Уполномоченного по правам человека в России. Ведь защита гарантированных Конституцией прав граждан включает и право на сохранность культурного наследия", – отметили в "Архнадзоре".