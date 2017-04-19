Мэрия выкупит пустующие квартиры в новостройках для переселения туда жителей хрущевок





Эксперты в сфере недвижимости сходятся во мнении, что покупка городом готовых квартир под расселение будет крайне выгодно девелоперам: сейчас у строительных компаний наблюдается ощутимый спад продаж, а участие в проекте реновации может помочь им решить свои проблемы. Гендиректор консалтинговой компании Key Capital Сергей Камлюк при этом отмечает, что подобная практика может обернуться серьезными конфликтами, ведь жители сносимых пятиэтажек будут получать жилье самого разного качества.



Его коллега, руководитель отдела исследований аналитической компании Cushman & Wakefield Денис Соколов подчеркнул, что инициатива мэрии может помочь стабилизировать рынок новостроек, но существует и иное развитие событий. Если Москва начнет скупать у девелоперов неликвид, застройщики этот неликвид начнут множить, чтобы "еще больше слить его государству". "На окраинах



Московская активистка Юлия Галямина уже заранее прогнозировала, что московские власти прибегнут к подобной тактике. "Потрясающий расклад, мошенники всего мира рукоплещут! По сути, сейчас строительное лобби не может продать 75 процентов новостроек, которые они понастроили, это так называемые "гетто" на окраинах Москвы, и они пытаются теперь впарить это никому не нужное жилье городу. А город радостно на это идет, скорее всего, не без какого-то интереса московских чиновников, которые слиты со строительным лобби в единое целое", - заявила Галямина радиостанции Московские власти планируют выкупать уже построенные квартиры для расселения жильцов сносимых пятиэтажек, рассказали РБК в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства. По словам собеседника портала, решения будут приниматься по каждому конкретному кварталу "с учетом имеющегося у города свободного жилого фонда в данном районе". В теории это позволит "разнообразить предложения" при переселении москвичей, однако, по мнению экспертов, мэрия может начать задешево скупать у девелоперов неликвид, а затем насильно переселять туда людей.Эксперты в сфере недвижимости сходятся во мнении, что покупка городом готовых квартир под расселение будет крайне выгодно девелоперам: сейчас у строительных компаний наблюдается ощутимый спад продаж, а участие в проекте реновации может помочь им решить свои проблемы. Гендиректор консалтинговой компании Key Capital Сергей Камлюк при этом отмечает, что подобная практика может обернуться серьезными конфликтами, ведь жители сносимых пятиэтажек будут получать жилье самого разного качества.Его коллега, руководитель отдела исследований аналитической компании Cushman & Wakefield Денис Соколов подчеркнул, что инициатива мэрии может помочь стабилизировать рынок новостроек, но существует и иное развитие событий. Если Москва начнет скупать у девелоперов неликвид, застройщики этот неликвид начнут множить, чтобы "еще больше слить его государству". "На окраинах сформируются депрессивные районы. Участки, оставшиеся от пятиэтажек, выставляются на торги по высоким ценам, и 10-15 лет стоят неосвоенные", - рассказал собеседник портала.Московская активистка Юлия Галямина уже заранее прогнозировала, что московские власти прибегнут к подобной тактике. "Потрясающий расклад, мошенники всего мира рукоплещут! По сути, сейчас строительное лобби не может продать 75 процентов новостроек, которые они понастроили, это так называемые "гетто" на окраинах Москвы, и они пытаются теперь впарить это никому не нужное жилье городу. А город радостно на это идет, скорее всего, не без какого-то интереса московских чиновников, которые слиты со строительным лобби в единое целое", - заявила Галямина радиостанции "Свобода"