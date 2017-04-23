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[ 23 апреля]
Вязаные шапочки для лошадей украли из конюшни на севере города
21 апреля 2017 г. | Время публикации 11:16
Последние изменения 12:16
Рубрики: Происшествия
foto Фоторепортаж
Столичная полиция разыскивает злоумышленника, похитившего амуницию из конюшни на севере города. Об этом агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в полицию обратилась 35-летняя жительница столицы, сообщившая, что неизвестный похитил амуницию из помещения конюшни, расположенной на улице Новая Ипатовка. В частности, злоумышленник украл 20 вальтрапов - суконных покрывал, которые подкладывают под седло, - 10 попон, пять меховушек, также предназначенных для защиты спины лошади, шесть вязаных шапочек для лошадей и шесть комплектов бинтов на общую сумму 40 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело о краже.
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