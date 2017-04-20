Московские управы назвали первые адреса домов, которые пойдут под снос

На сайтах московских управ начали появляться первые списки домов, составленные по итогам прошедших на этой неделе публичных слушаний по проекту реновации жилфонда столицы. Судьбу этих домов определит голосование жильцов, которое будет проводиться с середины мая до 1 июля в приложении "Активный гражданин" и в центрах "Мои документы". Примечательно, что в предварительном перечне под снос будут представлены не все районы, поскольку не везде есть стартовые площадки для возведения новых жилых объектов.
В районе Лианозово в предварительный список реновации могут включить шесть домов, из которых пять - жилые (Илимская улица, 5 и 5б; Абрамцевская улица, 4 и 4/1; Псковская, 4) и одно - ведомственное (здание местного ОВД на Псковской улице, 8). "В программу реновации войдут только те дома, в которых две трети собственников выскажутся за включение дома в список, и второе условие - состояние дома", - заявил глава управы Лианозово Михаил Пучков. Он, в частности, отметил, что в доме 4/1 по Абрамцевской улице 41 процент жильцов выступил за снос, еще 31 процент "пока не решили, но скорее всего скажут нет", и еще 28 процентов не определились.
В районе Отрадное таких домов девять: это дома 2А, 4, 6, 8 и 10 по Отрадному проезду, а также дома 10/1, 12, 14 и 14а по Березовой аллее. "Если квартира в пятиэтажке не приватизирована и право приватизации не использовано, то новую квартиру можно будет сразу получить в собственность, минуя утомительную процедуру приватизации. Если желание приватизировать квартиру отсутствует, то можно будет сохранить социальный найм", - уточнил глава местной управы Сергей Подольский.
В Зеленограде в предварительный список ветхих домов попали все 34 хрущевки в 9-м, 10-м, 18-м и 19-м микрорайонах. "Такое счастье свалилось", - прокомментировал это событие зампрефекта Зеленограда по вопросам строительства Дмитрий Морозов, выразив уверенность, что большинство собственников проголосует за переселение.
В Дмитровском районе информацию о том, какие дома планируется пустить под снос, не уточнили, однако отметили, что уже определены две стартовые площадки под возведение жилья для будущих переселенцев: они располагаются по адресам улица Долгопрудная, 7 и улица Долгопрудная, 12. "На одной из них уже начались предварительные строительные работы", - сообщил глава управы Дмитровского района Юрий Фисенко.
Префект СВАО Валерий Виноградов на встрече с населением района Алтуфьево заявил, что здесь в программу реновации могут включить практически все пятиэтажки. "Они уже отжили свой век", - отметил Виноградов.
В Ярославском районе реновация будет проходить волнообразно: на месте стартовых площадок возведут первые микрорайоны, куда будут переселять жителей из домов, идущих под снос. На месте снесенных появится следующий новый микрорайон. "Таким образом, никуда из района переселяться не придется", - подчеркнул глава местной управы Геннадий Горожанкин. Стартовой площадкой для застройки станет участок в Хибинском проезде, неподалеку от улицы Дудинка, 1. Еще один участок, возможно, появится на улице Вешних Вод.
В Восточном Измайлово в предварительный список пятиэтажек под снос попал 121 дом. Для организации волнового переселения управой подобраны четыре площадки для строительства нового жилья, но данные об адресах на сайте управы не приводятся.
В районе Выхино-Жулебино, по словам главы управы Сергея Зотова, в программу реновации будут включены 60 пятиэтажных домов и два девятиэтажных. "Если люди в большинстве откажутся, если подавляющее большинство выскажется против сноса, то, конечно, никто эти дома трогать не будет", - заверил Зотов.
В районе Филевский парк программу реновации будут реализовывать поэтапно. В качестве первой очереди предлагается представить три квартала. Первый квартал образуют следующие адреса: Береговой проезд, 9, корпус 1, Береговой проезд, 7, корпус 1; улица Новозаводская, 8/8, корпуса 5 и 6; улица Большая Филевская, 8, корпуса 1 и 2; а также улица Заречная, дом 5, корпуса 1 и 2. Второй квартал: Новозаводская 13; Новозаводская, 15; Новозаводская, 17, корпуса 1 и 2; Новозаводская, 23/8, корпуса 1 и 2; Новозаводская, 21; Большая Филевская, 14, корпус 1; Большая Филевская, 12; Большая Филевская 10). В третий квартал включены дом 1 по улице Алябьева и дом 38 по улице Сеславинской. В качестве второй очереди запланирована реновация квартала, который образуют дома по ул. Василисы Кожиной, 2-й Филевской, Минской, Кастанаевской и Барклая. В целом действие программы рассчитано на 10 лет.
В Левобережном районе обновление будет проходить среди пятиэтажных домов 50-60-х годов. В эту категорию здесь попадают 13 объектов, причем два из них не являются пятиэтажными, но все равно будут внесены в программу. Это дома 94/1 и 96/1 по Ленинградскому шоссе.
Не все районы будут представлены в предварительном списке домов, попадающих под снос
В предварительном списке домов, которые попадут под снос, не будет представлен ни один дом из района Якиманка, заявила глава местной управы Наталья Романова. По ее словам, изменить ситуацию жители смогут, только если будут активно голосовать.
Дома на 1-й Останкинской улице в районе Останкино сносить также не будут. "Несмотря на то, что дома там стоят пятиэтажные, они не войдут и в новую программу реновации. Мы встречались с жителями, и они не поддерживают переселение. Информация о возможной застройке квартала - это ложь, не стоит верить таким слухам", - заверил глава управы Сергей Киржаков.
Кроме того, в предварительный список по сносу ветхого жилья не планируется включать дома в районе Замоскворечье, поскольку здесь отсутствуют стартовые площадки, на которых могли бы построить новые дома. В то же время отмечается, что жители одного из местных домов (улица Кожевническая, 17) почти единодушно изъявили желание стать участниками проекта, поскольку их дом находится в аварийном состоянии.
Не существует никаких предварительных списков домов и в Беговом районе. Об этом рассказал глава управы Александр Мизгарь.
Отметим, что ранее столичные власти также пообещали исключить из программы реновации жилья два элитных района Москвы - Хамовники и Арбат.