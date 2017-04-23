Выходные в столице будут холодными и дождливыми





В субботу, 22 апреля, в столице будет облачно. Ночью небольшие осадки (мокрый снег, дождь), температура в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус одного до плюс четырех, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Днем небольшой, местами умеренный дождь, температура в Москве 6-8, по области 4-9 градусов тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду.



В воскресенье, 23 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура ночью в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус двух до плюс трех градусов, днем в Москве 5-7, по области 4-9 градусов. Ветер юго-западный и западный, 7-12 метров в секунду, местами с порывами 15-20 метров в секунду. Выходные в столице будут холодными и дождливыми, сообщает Гидрометцентр России , 22 апреля, в столице будет облачно. Ночью небольшие осадки (мокрый снег, дождь), температура в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус одного до плюс четырех, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Днем небольшой, местами умеренный дождь, температура в Москве 6-8, по области 4-9 градусов тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду., 23 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура ночью в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус двух до плюс трех градусов, днем в Москве 5-7, по области 4-9 градусов. Ветер юго-западный и западный, 7-12 метров в секунду, местами с порывами 15-20 метров в секунду.