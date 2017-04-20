Плановый ремонт дорог начнется в столице в ночь на субботу





Ремонт проведут на тех объектах, где истек гарантийный срок асфальтобетонного покрытия. В первую очередь асфальт начнут менять на участках прямого хода и развязках МКАД, включая пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов, Рязанским проспектом, а также участки внешней стороны МКАД в районе 4-6 километров, 74–76-го километров, 104–106-го километров. Затем пройдет ремонт на объектах Третьего транспортного кольца и основных вылетных магистралях, а также других улицах города.



В этом сезоне по всему городу обновят 18 миллионов квадратных метров дорожного полотна. Большую часть работ проведет ГБУ "Автомобильные дороги". Его рабочие отремонтируют 10 миллионов квадратных метров асфальта, из которых 1,6 миллиона отремонтируют в рамках



22 апреля тротуары, улицы и дороги в третий раз в начала весны промоют шампунем. Промывка начнется в субботу днем. Колонны поливомоечных машин будут сопровождать экипажи ДПС. Шампунем вымоют проезжую часть дорог, остановки общественного транспорта, площади, проезды во дворах, тротуары. Через два часа шампунь смоют водой. Как пояснил Бирюков, средство смывает с дорог мазутные и масляные пятна, следы от шин. Одновременно на улицы выйдут дворники. Они приведут в порядок дворы, пешеходные зоны, территории вблизи парковок, остановок общественного транспорта, станций метро, объектов социальной сферы, спорта и промышленности.



Ранее московских автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт для поездок в центр города из-за тотального благоустройства. В ЦОДД предупредили, что Сезон дорожного ремонта начнется в Москве в ночь с 21 на 22 апреля. Как рассказал mos.ru заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, плановый ремонт продлится до середины октября. Работы будут идти по ночам с частичным ограничением движения транспорта.Ремонт проведут на тех объектах, где истек гарантийный срок асфальтобетонного покрытия. В первую очередь асфальт начнут менять на участках прямого хода и развязках МКАД, включая пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов, Рязанским проспектом, а также участки внешней стороны МКАД в районе 4-6 километров, 74–76-го километров, 104–106-го километров. Затем пройдет ремонт на объектах Третьего транспортного кольца и основных вылетных магистралях, а также других улицах города.В этом сезоне по всему городу обновят 18 миллионов квадратных метров дорожного полотна. Большую часть работ проведет ГБУ "Автомобильные дороги". Его рабочие отремонтируют 10 миллионов квадратных метров асфальта, из которых 1,6 миллиона отремонтируют в рамках программы "Моя улица" . На объектах заменят бордюры, отремонтируют люки, уложат новый асфальт и нанесут разметку.22 апреля тротуары, улицы и дороги в третий раз в начала весны промоют шампунем. Промывка начнется в субботу днем. Колонны поливомоечных машин будут сопровождать экипажи ДПС. Шампунем вымоют проезжую часть дорог, остановки общественного транспорта, площади, проезды во дворах, тротуары. Через два часа шампунь смоют водой. Как пояснил Бирюков, средство смывает с дорог мазутные и масляные пятна, следы от шин. Одновременно на улицы выйдут дворники. Они приведут в порядок дворы, пешеходные зоны, территории вблизи парковок, остановок общественного транспорта, станций метро, объектов социальной сферы, спорта и промышленности.Ранее московских автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт для поездок в центр города из-за тотального благоустройства. В ЦОДД предупредили, что все лето утренние и вечерние пробки будут достигать 8-9 баллов. Благоустройство идет на внешней и внутренней сторонах Садового кольца , где движение ограничено местами на четырех полосах. В этом году реконструкция затрагивает почти 90 объектов.