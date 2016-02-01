Аналитики "Яндекса" назвали самые аварийные места в Москве

Аналитики "Яндекса" выяснили, где в Москве в 2016 году чаще всего происходили аварии, сообщается в блоге компании. Для этого были использованы отметки о ДТП, которые пользователи оставляли в приложениях "Яндекс.Карты" и "Яндекс.Навигатор".
Самым опасным месяцем, как и в прошлом году, стал декабрь - на него пришлось 10,6% всех отметок о ДТП за год. Меньше всего сообщений об авариях было в январе-феврале: 6,9 и 6,7% соответственно. Судя по отметкам, летом ДТП чаще происходят на МКАД и на участках шоссе сразу за городом, а зимой - на ТТК и внутри МКАД.
Больше всего отметок об авариях водители оставили на развязках с МКАД и Третьим транспортным кольцом, а также на крупных шоссе - в их числе Щелковское, Ленинградское, Киевское и Ярославское. В центре города сообщения об авариях появляются сравнительно редко: в 2016 году лишь 15% отметок о ДТП были оставлены внутри ТТК. Наиболее опасным участком в центре оказался Маяковский тоннель под Триумфальной площадью.
По количеству аварий, отмеченных пользователями "Яндекс.Карт" и "Яндекс.Навигатора" за год, аналитики составили список мест, который возглавляет развязка ТТК и Ленинградского проспекта. На втором месте находится развязка МКАД и Ленинградского шоссе, на третьем - участок Волгоградского шоссе у развязки с ТТК, на четвертом - пересечение проспекта Мира и ТТК, на пятом - развязка МКАД и Варшавского шоссе на 33 километре.
Уточняется, что на некоторых шоссе - Дмитровском, Ленинградском, Пятницком, Новорижском и Киевском в 2016 году появилось вдвое больше отметок об авариях, чем в 2015. Кроме того, выросло количество отметок в центре города - на Бульварном кольце и Тверской улице, а также на ТТК. Вдвое меньше аварий пользователи отметили на развязке МКАД с Рязанским проспектом и на Ярославском шоссе, а примерно на четверть меньше - на Симферопольском и Щелковском шоссе и Ленинградском проспекте.
В ГИБДД полагают, что решить проблему ДТП можно, заставив сотрудников работать на опасных участках дорог не в одиночку, а группами, чтобы успевать ловить нарушителей ПДД, и разместить щиты с информацией о том, сколько человек погибло на том или ином участке дороги. Такого рода "шок-информация" заставит нарушителей быть осмотрительнее. Кроме того, необходимо тщательно изучить дорожную ситуацию и пешеходную инфраструктуру в каждом округе и в случае необходимости скорректировать их и ликвидировать опасные и нелогичные дорожные знаки. Однако все эти планы до сих пор остаются лишь на бумаге.