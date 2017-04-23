NEWSmsk.com: Московские новости
[ 23 апреля]
Парк Горького объявил дату открытия летнего сезона
22 апреля 2017 г. | Время публикации 10:30
Последние изменения 11:39
Рубрики: Развлечения
foto Фоторепортаж
Парк Горького открывает летний сезон. 1 мая там стартует новая образовательная программа, заработают фонтаны, говорится в сообщении на сайте парка.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на сайт парка, кроме новой образовательной программы и фонтанов, заработают летний кинотеатр и все пункты проката.

Парк Горького – центральный парк Москвы, в будние дни его посещают 40 тысяч человек, в выходные и праздники – 250 тысяч, основан в 1928 году. Нынешнее название он получил в 1932 году. Парк открыт круглосуточно, вход свободный. Wi-Fi работает во всем парке. Общая территория парка составляет 219,7 гектара.
Предыдущая
 
Следующая
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 23 апреля 2017 г. // Последняя новость 22 апреля 2017 г. 18:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed