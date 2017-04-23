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Музейное пространство Москвы пополнилось "Руиной"
22 апреля 2017 г. | Время публикации 18:00
Рубрики: Архитектура, Городская инфраструктура
foto Фоторепортаж
В отреставрированном флигеле усадьбы Талызиных будут проходить выставки и мероприятия Государственного музея архитектуры. "Руиной" здание прозвали из-за непростой истории и состояния до реставрации.

Новое музейное пространство появилось во флигеле усадьбы Талызиных после его реставрации. Здесь будут проходить выставки и проекты Государственного музея архитектуры имени Щусева, сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Изначально это были каретный сарай и конюшня. В конце XIX века флигель надстроили и превратили в казенную палату, а в начале ХХ столетия там располагался НИИ. В 1930-е годы под усадьбой прокладывали метро, и поезда едут практически под его полом, отмечается в материале.

Также сообщается, что в 1990-е годы здесь случился пожар, и именно тогда "Руина" получила свое нынешнее название. Здание пришло в аварийное состояние, в котором и пребывало до недавнего времени. Флигель "Руина" стал объектом-метафорой — это одновременно и новое музейное пространство, и архитектурный экспонат, по которому можно проследить историю города.
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