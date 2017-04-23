На следующей неделе потеплеет до 20 градусов, а пока Москву ожидает резкий скачок давления





По прогнозу синоптиков Росгидрометцентра, на который ссылается



Ранее сообщалось, что выходные в Москве будут



Между тем, сегодня, как сообщает



По словам представителя метеослужбы, барометры сегодня покажут до 733 мм ртутного столба, в воскресенье давление начнет резко расти. Скачки давления могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. В столице грядет существенное потепление. К пятнице столбики термометров могут подняться до 20 градусов. Сегодня же атмосферное давление упало экстремально низко, завтра ожидается его резкий скачок.По прогнозу синоптиков Росгидрометцентра, на который ссылается "Интерфакс" , еще прохладными днями будут воскресенье, 23 апреля (5-7 градусов) и понедельник, 24 апреля (7-9 градусов). Уже во вторник в Москве потеплеет до 9-11, в среду - до 12-17, в четверг - до 14-19 градусов, уточняет Гидрометцентр. При этом в пятницу температура воздуха в Москве может достичь самых высоких с начала года значений, приблизившись к 20 градусам.Ранее сообщалось, что выходные в Москве будут холодными и дождливыми . В первой половине следующей недели в столичном регионе ожидается облачная, с пояснениями погода, пройдут небольшие дожди, возможно усиление ветра.Между тем, сегодня, как сообщает ТАСС со ссылкой на столичное Метеобюро, атмосферное давление в Москве резко упало с 745 мм ртутного столба до 734, таким образом этот показатель приблизился к рекордно низкому, которое отмечалось 22 апреля 1981 года - 730 мм ртутного столба.По словам представителя метеослужбы, барометры сегодня покажут до 733 мм ртутного столба, в воскресенье давление начнет резко расти. Скачки давления могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.