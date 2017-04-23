На следующей неделе потеплеет до 20 градусов, а пока Москву ожидает резкий скачок давления

В столице грядет существенное потепление. К пятнице столбики термометров могут подняться до 20 градусов. Сегодня же атмосферное давление упало экстремально низко, завтра ожидается его резкий скачок.
По прогнозу синоптиков Росгидрометцентра, на который ссылается "Интерфакс", еще прохладными днями будут воскресенье, 23 апреля (5-7 градусов) и понедельник, 24 апреля (7-9 градусов). Уже во вторник в Москве потеплеет до 9-11, в среду - до 12-17, в четверг - до 14-19 градусов, уточняет Гидрометцентр. При этом в пятницу температура воздуха в Москве может достичь самых высоких с начала года значений, приблизившись к 20 градусам.
Ранее сообщалось, что выходные в Москве будут холодными и дождливыми. В первой половине следующей недели в столичном регионе ожидается облачная, с пояснениями погода, пройдут небольшие дожди, возможно усиление ветра.
Между тем, сегодня, как сообщает ТАСС со ссылкой на столичное Метеобюро, атмосферное давление в Москве резко упало с 745 мм ртутного столба до 734, таким образом этот показатель приблизился к рекордно низкому, которое отмечалось 22 апреля 1981 года - 730 мм ртутного столба.
По словам представителя метеослужбы, барометры сегодня покажут до 733 мм ртутного столба, в воскресенье давление начнет резко расти. Скачки давления могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей.