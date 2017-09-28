В выходные в столице будет до 18 градусов тепла и без осадков





В воскресенье, 24 сентября, ожидается небольшая облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве 5-7, по области 2-7 градусов тепла, днем в Москве 15-17, по области 12-17 градусов тепла. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Выходные в столице будут теплыми и без осадков, сообщает Гидрометцентр России . В субботу, 23 сентября, столицу ожидает переменная облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве 6-8, по области 4-9 градусов тепла, днем в Москве 15-17, по области 13-18 градусов тепла. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 метров в секунду.В воскресенье, 24 сентября, ожидается небольшая облачность. Без осадков. Температура ночью в Москве 5-7, по области 2-7 градусов тепла, днем в Москве 15-17, по области 12-17 градусов тепла. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 метров в секунду.