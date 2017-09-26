Автор монумента Калашникову назвал "негодяями" и "врагами" тех, кто находит ошибки на "нужных России" памятниках





В РВИО отметили, что для исправления ошибки демонтаж не потребуется. "Чертеж на плите был выполнен в технике глубокой гравировки на бронзе. Поэтому сначала специалисты зашлифуют чертеж, а после этого нанесут корректное изображение", - сказала руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова. Она добавила, что автор памятника Салават Щербаков признал ошибку, а РВИО настояло на том, чтобы чертеж был исправлен.



Ранее Щербаков говорил, что изменит чертеж, если ошибка будет доказана, и поблагодарил за обнаружение неточности. "Это очень маленькая фоновая вещь. Я даже удивляюсь, как ее разглядели. Мы ее брали из источников. И там, где мы ее брали, написано: "автомат Калашникова". Что-то из интернета", - пояснил скульптор в беседе с



Между тем это не первая "оружейная" ошибка на памятнике работы Щербакова, вызвавшая большой резонанс. В 2014 году на Белорусском вокзале открылась скульптурная композиция в честь легендарного марша



Щербаков в интервью радиостанции



В концерне "Калашников" заявили, что специалисты предприятия не привлекались в качестве консультантов при создании памятника Калашникову и не осуществляли авторский надзор. В то же время там выразили готовность оказать необходимую поддержку и техническую консультацию. Дочь оружейника Елена Калашникова считает, что ошибочные чертежи появились на памятнике ее отцу по вине "времени интернета". "Понимаете, как получилось: это задание было запрошено в интернет-поиске. В этом поиске схема была первой. Кто ее туда расположил, почему она там оказалась, - это просто роковое стечение обстоятельств", - сказала Калашникова



Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов увидел в обнаружении ошибки плюсы. По его мнению, благодаря этому был развенчан миф о том, что автомат Калашникова является копией винтовки Шмайссера. "Благодаря сопоставлению схем все теперь видят и знают, что автомат Калашникова - это совершенно иное устройство", - заявил Кононов. Он также сообщил, что РВИО как заказчик не регламентирует детали памятника и в целом у организации было только одно пожелание: чтобы модель автомата, которую Калашников держит в руках, была одной из первых, опытных партий. Все остальное - "полет творческой фантазии автора", передает



В столичной комиссии по монументальному искусству заявили, что рассматривали только место и целесообразность установки памятника Калашникову, а одобрение самого проекта не входит в их компетенцию. Комментируя ошибку, председатель комиссии Игорь Воскресенский заявил Чертеж немецкой винтовки , по ошибке нанесенный на подножие памятника создателю АК-47 Михаилу Калашникову, уберут к понедельнику. Об этом сообщили ТАСС в Российском военно-историческом обществе (РВИО), по инициативе которого был создан монумент. Ранее военный историк Юрий Пашолок сообщил в Facebook, что на постаменте вместо АК изображена схема штурмовой винтовки Sturmgewehr 44, разработанной в нацистской Германии Хуго Шмайссером.В РВИО отметили, что для исправления ошибки демонтаж не потребуется. "Чертеж на плите был выполнен в технике глубокой гравировки на бронзе. Поэтому сначала специалисты зашлифуют чертеж, а после этого нанесут корректное изображение", - сказала руководитель департамента по информационной политике РВИО Надежда Усманова. Она добавила, что автор памятника Салават Щербаков признал ошибку, а РВИО настояло на том, чтобы чертеж был исправлен.Ранее Щербаков говорил, что изменит чертеж, если ошибка будет доказана, и поблагодарил за обнаружение неточности. "Это очень маленькая фоновая вещь. Я даже удивляюсь, как ее разглядели. Мы ее брали из источников. И там, где мы ее брали, написано: "автомат Калашникова". Что-то из интернета", - пояснил скульптор в беседе с РБК . Он назвал "вакханалией" освещение этой темы в СМИ, отметив, что "ошибки бывают". В защиту Щербакова выступил и сам Пашолок, написавший, что скульптор "не обязан знать тип автомата и чертежи", а вопросы нужно задавать людям, "которые приняли окончательный вариант".Между тем это не первая "оружейная" ошибка на памятнике работы Щербакова, вызвавшая большой резонанс. В 2014 году на Белорусском вокзале открылась скульптурная композиция в честь легендарного марша "Прощание славянки" , на которой ветераны обнаружили изображения немецких винтовок "Маузер", внешне похожих на винтовки Мосина. Копии оружия были спилены.Щербаков в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил, что поиском ошибок на "нужных России" памятниках занимаются "враги России". "Когда памятник, нужный России, то тут же начинается вакханалия и начинают чего-то искать. Это железно. Они все, эти черти, все тут всплыли. Все это понятно. Вместо того, чтобы позвонить и сказать: "У вас там ремень неверный", - нет, тут же в прессу. Лишь бы в прессу отдать, и начинается... Мы говорим о негодяях. Главное, чтобы у вас была добрая душа и правильное направление. А негодяи, они прыгают и успокоиться не могут", - сказал скульптор.В концерне "Калашников" заявили, что специалисты предприятия не привлекались в качестве консультантов при создании памятника Калашникову и не осуществляли авторский надзор. В то же время там выразили готовность оказать необходимую поддержку и техническую консультацию. Дочь оружейника Елена Калашникова считает, что ошибочные чертежи появились на памятнике ее отцу по вине "времени интернета". "Понимаете, как получилось: это задание было запрошено в интернет-поиске. В этом поиске схема была первой. Кто ее туда расположил, почему она там оказалась, - это просто роковое стечение обстоятельств", - сказала Калашникова "Известиям" Исполнительный директор РВИО Владислав Кононов увидел в обнаружении ошибки плюсы. По его мнению, благодаря этому был развенчан миф о том, что автомат Калашникова является копией винтовки Шмайссера. "Благодаря сопоставлению схем все теперь видят и знают, что автомат Калашникова - это совершенно иное устройство", - заявил Кононов. Он также сообщил, что РВИО как заказчик не регламентирует детали памятника и в целом у организации было только одно пожелание: чтобы модель автомата, которую Калашников держит в руках, была одной из первых, опытных партий. Все остальное - "полет творческой фантазии автора", передает ИА REGNUM В столичной комиссии по монументальному искусству заявили, что рассматривали только место и целесообразность установки памятника Калашникову, а одобрение самого проекта не входит в их компетенцию. Комментируя ошибку, председатель комиссии Игорь Воскресенский заявил агентству "Москва" , что главным является сам факт увековечения памяти Калашникова. В Министерстве культуры заявили, что установкой памятников не занимаются.