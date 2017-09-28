Выходные в парках: гонки на болидах, шотландская вечеринка и фестиваль путешествий

23 и 24 августа посетителей столичных парков ждет разнообразная программа: в парке "Музеон" отметят день рождения экологической организации "Гринпис", в саду "Эрмитаж" состоится этнический фестиваль молдавской культуры, а в Кузьминках пройдет фестиваль жестового языка. Парк "Фили" ждёт гостей на шотландскую вечеринку. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном ГУП "Мосгорпарк" в редакцию NEWSmsk.com.



Гонка на самодельных болидах пройдет на Пушкинской набережной в парке Горького. Международный фестиваль "Формула студент" откроется 23 сентября в 12:00. На трассе для гоночных болидов будут соревноваться 12 сильнейших студенческих команд из России, Чехии и Эстонии.



В парке "Музеон" 23 сентября экологическая организация "Гринпис" отпразднует 25-летие. На главной сцене выступит группа Tesla Boy, также сеты отыграют диджеи Карина Истомина и Маша Цигаль. На празднике представят новый проект #ГринписВоздух, посетителей также ждут лекции об экологии, интерактивные игры для детей, квест, мастер-классы по флористическому ленд-арту и балконному огородничеству. Начало в 12.00.



В саду "Эрмитаж" 23 сентября с 12.00 до 16.00 пройдет молдавский праздник "Изумрудный виноград". Посетители смогут услышать выступления национальных творческих коллективов и увидеть ярмарку народных ремесел. 24 сентября в парке выступит этно-джазовая группа "Гохт".



Парк "Сокольники" 24 сентября ждет гостей на традиционную ярмарку старинных вещей "Антикварная Барахолка". Участие в "Антикварной барахолке" в качестве продавца могут принять все желающие, арендовав стол на время работы ярмарки.



Сад имени Баумана 23-24 сентября приглашает принять участие в семейном фестивале "Мейкеры". В этом году осенний фестиваль будет посвящен умению работать с деревом, стеклом, металлом, заниматься шитьем и вышивкой. Начало в 12.00.



23 сентября на территории Таганского парка в 12.00 состоится семейный праздник: соревнования по минифутболу, фитнесу, дартсу и настольному теннису, йоге и рукоделию, а также выступления музыкантов. А в парке Фили 23 сентября пройдет Шотландская вечеринка "Кейли". С 15.00 до 21.00 гости смогут насладиться национальной музыкой и танцами Шотландии.



В Измайловском парке в субботу, 23 сентября пройдет V Спартакиада землячеств и национально-культурных объединений Москвы. Гости познакомятся с традициями народов России и стран СНГ, представленных в Москве национально-культурными объединениями и землячествами. В программе праздника - спортивные игры и состязания, выступления артистов и народных коллективов из разных городов России. Здесь же будут представлены товары народного промысла, сувениры и национальная кухня.



В парке "Кузьминки" в субботу, 23 сентября пройдет Московский фестиваль "День русского жестового языка". Посетителей научат основам жестового языка и покажут фильмы об этом виде общения. Начало мероприятия - в 11.00. В воскресенье, 24 сентября с 12.00 до 18.00 в парке пройдет выставка собак из приюта "Счастье даром". Гости пообщаются с питомцами и смогут забрать понравившегося домой, оформив договор с приютом по предъявлении паспорта.



В парке "Северное Тушино" 23 и 24 сентября пройдет фестиваль Travel Fest. На фестивале будет работать 8 площадок: Франция/Париж, Италия/Рим, Индия, Латинская Америка, Австралия, Китай, Япония и Россия. На мастер-классах и творческих семинарах можно будет познакомиться с традициями, историей и культурой и языком представленных стран, а также поучаствовать в конкурсах. В Лианозовском парке 23 сентября будет стоять ящик для сбора одежды в рамках проекта "Добрые вещи"



23 и 24 сентября в Сквере в Гольяново состоится фестиваль водных фонариков. В сумерках посетители парка запустят водные фонарики на Гольяновском пруду, написав на каждом из них свое заветное желание. После запуска посетителей ждет концертная программа с участием групп "Гринго" "ОНИ", VOX, "ДЖЕТЭ", "Brothersnsisters", а также диджей и битбоксер.



