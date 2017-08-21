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Противникам градостроительной политики Собянина запретили проводить митинг 3 сентября
24 августа 2017 г. | Время публикации 17:37
Последние изменения 17:38
Рубрики: Общество
foto Фоторепортаж
Столичная мэрия отказала оппозиции в согласовании демонстрации и митинга против градостроительной политики команды Сергея Собянина, сообщает РБК со ссылкой на главу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. По словам чиновника, отказ вызван совпадением даты проведения акции с днем траура в память о жертвах теракта в Беслане.

"Мы не согласовали это мероприятие. Аргументация у нас достаточно серьезная - день траура. В городе будет ряд серьезных мероприятий, которые будут диссонировать с проведением такого мероприятия именно в этот день", - заявил Черников, подчеркнув, что мэрия не может поддержать желание организаторов провести акцию 3 сентября.

Один из организаторов митинга, представитель московского отделения Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Шнейдер, в свою очередь, отметил, что в оргкомитете акции обсудили ситуацию и готовы перенести мероприятие на 2 сентября. "Сегодня должен быть ответ, но пока никаких звонков мэрии не было", - рассказал Шнейдер.

Оппозиционер также добавил, что решение властей об отказе в согласовании на первоначальную дату вызывает вопросы. "Довольно странно, какое отношение имеет день борьбы с террористами и акция другой направленности", - подчеркнул Шнейдер.

Как сообщалось ранее, цель мероприятия - выразить отношение москвичей к различным аспектам градостроительной политики в Москве. В оргкомитет акции вошли представители Партии народной свободы (ПАРНАС), экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, председатель движения "Открытая Россия" Александр Соловьев, а также несколько муниципальных депутатов.
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