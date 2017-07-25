Суд отпустил виновника крупного ДТП с пострадавшими на Волоколамке, который месяц скрывался от полиции





Авария произошла на Волоколамском шоссе в районе дома 26. Водитель Mercedes S-500 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями и автобусом. Очевидцы сообщали, что Mercedes разогнался до 150 километров в час. По данным СМИ, за рулем был сын бывшего гендиректора МГТС Андрей Смирнов. В результате аварии четыре человека пострадали, двое из них были доставлены в реанимацию. Иномарка загорелась, а водитель скрылся.



Виновник аварии был объявлен в федеральный розыск, 22 августа его задержали на улице Маршала Конева. По словам Ирины Волк, это 32-летний безработный москвич. В пресс-центре МВД сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Расследование продолжается.



Хорошевский районный суд Москвы отпустил под подписку о невыезде и надлежащем поведении водителя Mercedes, устроившего крупную аварию с пожаром и четырьмя пострадавшими на Волоколамском шоссе 25 июля. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Следствие просило отправить подозреваемого под домашний арест, сообщает "Интерфакс" Авария произошла на Волоколамском шоссе в районе дома 26. Водитель Mercedes S-500 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями и автобусом. Очевидцы сообщали, что Mercedes разогнался до 150 километров в час. По данным СМИ, за рулем был сын бывшего гендиректора МГТС Андрей Смирнов. В результате аварии четыре человека пострадали, двое из них были доставлены в реанимацию. Иномарка загорелась, а водитель скрылся.Виновник аварии был объявлен в федеральный розыск, 22 августа его задержали на улице Маршала Конева. По словам Ирины Волк, это 32-летний безработный москвич. В пресс-центре МВД сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Расследование продолжается.