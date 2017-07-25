NEWSmsk.com: Московские новости
[ 30 августа]
Суд отпустил виновника крупного ДТП с пострадавшими на Волоколамке, который месяц скрывался от полиции
24 августа 2017 г. | Время публикации 12:34
Последние изменения 13:13
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия
foto Фоторепортаж
Хорошевский районный суд Москвы отпустил под подписку о невыезде и надлежащем поведении водителя Mercedes, устроившего крупную аварию с пожаром и четырьмя пострадавшими на Волоколамском шоссе 25 июля. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Следствие просило отправить подозреваемого под домашний арест, сообщает "Интерфакс".

Авария произошла на Волоколамском шоссе в районе дома 26. Водитель Mercedes S-500 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями и автобусом. Очевидцы сообщали, что Mercedes разогнался до 150 километров в час. По данным СМИ, за рулем был сын бывшего гендиректора МГТС Андрей Смирнов. В результате аварии четыре человека пострадали, двое из них были доставлены в реанимацию. Иномарка загорелась, а водитель скрылся.

Виновник аварии был объявлен в федеральный розыск, 22 августа его задержали на улице Маршала Конева. По словам Ирины Волк, это 32-летний безработный москвич. В пресс-центре МВД сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Расследование продолжается.

Предыдущая
 
Следующая
Ссылки по теме
25 июля 2017 г.
Полиция разыскивает сбежавшего участника крупного ДТП с возгоранием на Волоколамском шоссе
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 30 августа 2017 г. // Последняя новость 29 августа 2017 г. 20:00
© 2007 - 2017 NEWSmsk.com Обратная связь RSS news feed