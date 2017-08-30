Блогер напомнил о скандалах вокруг расхваленной провластными СМИ новой школы в Хорошево-Мневниках

Городские средства массовой информации с утра четверга начали тиражировать информацию об открытии в Хорошево-Мневниках на северо-западе Москвы новой частной школы, которая якобы должна стать "ядром спортивно-образовательной инфраструктуры в 75-м квартале" района. Блогер Иван Ежиков, впрочем, отметил, что стоимость обучения делает эту школу недоступной для подавляющего большинства столичных семей. При этом строительство учреждения сопровождалось скандальными историями, жертвами которых становились местные жители.
Ранее агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста рассказывало, что над проектом школы работали педагоги и психологи, в ней есть классы для занятий робототехникой, 3D-моделированием, освоения цифровых технологий, а также концертный зал и спортивный комплекс с бассейном. Строительством и проектированием здания занимался концерн "КРОСТ".
СМИ сообщали, что возведение школы курировала супруга Германа Грефа, а сам процесс строительства проходил с многочисленным нарушениями при отсутствии необходимых разрешительных документов. Более того, для прокладки дороги к этой школе фактически была захвачена земля двух домов на Карамышевской набережной, принадлежащая жителям. Их попытки выступить против стройки заканчивались стычками с чоповцами.
Иван Ежиков обратил внимание, что конкурс на строительство дороги в жилом квартале был закрыт по причине гостайны. "Видимо, тайна заключается в том, что ни один из участков, по которым пройдет дорога, не выделен для УДС в установленном законом порядке, а работы по строительству вообще начаты до проведения конкурса на проектирование и строительства", - отметил блогер.
Ежиков также усомнился в том, как "ядром образовательной инфраструктуры" Хорошево-Мневников может стать учреждение, где ежемесячная плата обучения за одного ребенка в детском саду составляет 66 тысяч рублей, в начальной школе - 74 тысячи, а в основной и старшей школе - 80 тысяч. "Почему-то я думаю, что не очень много детей из 75-го квартала пойдут учиться в эту школу", - заключил блогер.